https://sputniknews.lat/20230810/todo-sobre-luna-25-la-primera-estacion-automatica-de-la-historia-moderna-de-rusia-1142464370.html

Todo sobre Luna-25, la primera estación automática de la historia moderna de Rusia

Todo sobre Luna-25, la primera estación automática de la historia moderna de Rusia

Luna-25, la primera estación automática de la historia moderna de Rusia, se dirigirá al polo sur de la Luna para buscar agua. También va a perfeccionar la... 10.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-10T17:22+0000

2023-08-10T17:22+0000

2023-08-10T17:22+0000

🚀 conquista espacial

espacio

luna-25 (luna-glob)

soyuz-2.1b

la luna

rusia

roscosmos

sputnik explica

vostochni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0a/1142468455_0:139:3150:1911_1920x0_80_0_0_2cf5818fe5861ceaa669004196a6903b.jpg

Sputnik te explica todos los detalles sobre esta estación lunar.¿Cuáles son sus especificaciones?La masa de la nave espacial es de 1.750 kilogramos. La masa del equipo científico —instrumentos científicos, complejo manipulador lunar (LMK) y sistema de televisión de servicio— es 30 kilogramos, la velocidad de transmisión de información científica no es inferior a 4 Mbit/s. El alcance máximo de la radiocomunicación será de 410.000 kilómetros.¿Qué hay dentro de la estación?Estructuralmente, Luna-25 consta de dos partes principales: la parte inferior es la plataforma de alunizaje y la parte superior es un contenedor de instrumentos no hermético.El contenedor de instrumentos no hermético incluye equipos científicos, radiadores del sistema de régimen térmico, electrónica, paneles solares, fuente de calor y energía radioisotópica, cámaras de televisión y antenas. La estación utiliza un contenedor de instrumentos ligero. Esto redujo el peso de la nave y permitió utilizar más instrumentos científicos en el estudio.La plataforma de alunizaje es una estructura formada por un sistema de propulsión y un dispositivo que garantizará un alunizaje suave de la nave espacial. El sistema de propulsión proporcionará la corrección de la trayectoria durante el vuelo de la estación a la Luna, la entrada en la órbita del satélite artificial lunar, la deceleración durante el descenso de la órbita y el alunizaje suave en la superficie de la Luna a una velocidad cercana a cero. La plataforma también lleva antenas de radio de servicio, sensores de contacto con la superficie y un medidor Doppler de velocidad y alcance. ¿Cómo funciona?Dado que la misión es automática, todo el plan de vuelo se programa previamente en la Tierra y se carga en el ordenador de a bordo desarrollado específicamente para la misión Luna-25.El ordenador procesa todos los datos recogidos por los instrumentos, genera telemetría y la transmite al complejo científico terrestre, así como recibe órdenes de la Tierra, las analiza y emite instrucciones de destino al sistema de propulsión y a los sistemas de servicio.El sistema de alimentación eléctrica instalado en el vehículo consta de tres componentes clave. El primero son los paneles solares, montados directamente en el contenedor de instrumentos. También hay una batería acumuladora especial y dispositivos que estabilizan el voltaje y controlan la distribución de energía a todos los instrumentos instalados en el vehículo.Para garantizar el funcionamiento de los instrumentos en las condiciones de la fría noche lunar, en el aparato hay unidades térmicas basadas en un generador termoeléctrico de radioisótopos. Durante la noche proporcionan el régimen térmico para mantener el rendimiento de los instrumentos.Se desarrolló un sistema de provisión de régimen térmico para los instrumentos que funcionan en condiciones espaciales. Consiste en paneles termoestabilizadores y un radiador, que juntos proporcionan la distribución del calor en todo el contenedor de instrumentos y, en consecuencia, descargan en el espacio el exceso de calor de los instrumentos. Además, se ha aplicado un revestimiento de material especial para proteger todos los instrumentos, los componentes del sistema de propulsión y decenas de sensores de los efectos de las bajas temperaturas espaciales.¿De qué instrumentos dispone?El complejo de instrumentación científica consta de ocho instrumentos.Luna-25 también transporta el complejo STS-L de ocho cámaras. Incluye dos cámaras de alunizaje que se instalan en la parte inferior de la nave y miran la superficie durante el alunizaje. Los datos que se obtengan de ellas se utilizarán para crear un sistema de alunizaje de alta precisión para las próximas misiones lunares. Tras el alunizaje, dejarán de funcionar. Además de ellas, hay cuatro cámaras panorámicas en distintos lados del vehículo y cámaras estereoscópicas que vigilarán la LMK. Están montadas en el mismo lado que el manipulador y miran a la zona de trabajo cercana a la nave espacial, donde se llevarán a cabo la excavación y la toma de muestras. ¿Cuál será su trayecto?Está previsto que Luna-25 viaje al satélite natural de la Tierra el 11 de agosto de 2023. El cohete Soyuz-2.1b con la etapa superior Fregat y la estación automática tiene previsto despegar de la mesa de arranque del cosmódromo de Vostochni a las 2:10 hora de Moscú (23:10 del 10 de agosto GMT). La hora de reserva son las 2:35 horas del 12 de agosto (23:35 del 11 de agosto GMT).Tras el lanzamiento y la separación del cohete, la etapa superior enviará la estación automática en la trayectoria de vuelo hacia la Luna. Se espera que el vuelo dure unos 4,5 días. A continuación, la estación deberá entrar en órbita alrededor de la Luna, tras lo cual cambiará de órbita varias veces a lo largo de los próximos días para efectuar un alunizaje.El lugar de alunizaje de Luna 25 es el sector oriental de la región polar sur de la Luna. La zona principal se encuentra al norte del cráter Boguslavski. Hay dos zonas de reserva: la primera está al sur del cráter Manzini y la segunda al sur del cráter Pentland-A.En términos de alunizaje, Luna-25 es fundamentalmente diferente de sus predecesores: las estaciones lunares soviéticas aterrizaron en la zona ecuatorial, la nueva estación deberá realizar un alunizaje suave en la región casi polar con un terreno complejo. Está previsto que los trabajos científicos de la estación duren un año.La misión Luna-25 abre un nuevo capítulo en la exploración del satélite de nuestro planeta. Permitirá poner a punto la tecnología de alunizaje suave en la superficie de la Luna que se utilizó por última vez hace casi medio siglo. Además, el alunizaje se realizará en zonas hasta ahora inaccesibles. La estación servirá como demostrador de las últimas tecnologías en el campo de la radioelectrónica y la automatización, que podrán aplicarse a vehículos posteriores más sofisticados.

la luna

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🚀 conquista espacial, espacio, luna-25 (luna-glob), soyuz-2.1b, la luna, rusia, roscosmos, vostochni