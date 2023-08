https://sputniknews.lat/20230811/amlo-pide-investigar-muerte-de-teniente-gloria-chazaro-primera-mujer-en-comandar-un-buque-en-mexico-1142519024.html

AMLO pide investigar muerte de teniente Gloria Cházaro, primera mujer en comandar un buque en México

En conferencia de prensa, el mandatario latinoamericano dijo que solicitará a las dependencias correspondientes los datos sobre el deceso de la integrante de la Secretaría de Marina (Semar) mexicana, ocurrido en junio de este año."Sí [hacemos la investigación]. Vamos a pedir información y dar a conocer qué sucedió y si hay pruebas para culpar a su pareja. Además, queremos saber en qué se basó la autoridad para actuar", declaró en conferencia de prensa y anunció que la exposición al respecto se llevará a cabo el martes de la próxima semana.Este caso ha circulado en redes sociales desde el 10 de junio pasado, cuando el cuerpo de Gloria Cházaro fue hallado en la casa de sus padres, en Fortín, Veracruz, estado cerca del Golfo de México.Si bien las autoridades estatales alegaron que se trató de un suicidio, sus familiares han asegurado que puede tratarse de un feminicidio. El hermano de la teniente, Eduardo Cházaro, señaló para el diario mexicano Milenio que horas antes del deceso de su hermana, la vio discutiendo con Octavio Capetillo, piloto de la Semar. Si bien el integrante de la Marina mexicana salió del sitio donde ocurrió la pelea, posteriormente fue a buscar a la teniente a la casa de sus padres."Nosotros no estamos señalando, no estamos culpando, simplemente nos percatamos de cosas que nos llaman la atención y que queremos que se investigue de manera adecuada. No nos parece correcto que ya estén descartando algo, cuando hay indicios para que el caso se pueda investigar de otras maneras como un feminicidio, por ejemplo", comentó.A esto se sumó que, tras la muerte de Cházaro, ni los familiares ni las autoridades podían localizar a Capetillo.Ante ello, la presión mediática continuó. El 1 de agosto, la embajada de Reino Unido en México pidió aclarar el caso de la integrante de la Marina mexicana, quien entre 2018 y 2019 cursó una maestría en esa nación con el programa de becas Chevening."La embajada Británica en México y el programa de Becas Chevening del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico lamentan el sensible fallecimiento de la teniente de fragata Gloria Carolina Cházaro Berriel, y piden a las autoridades mexicanas correspondientes esclarecer los hechos alrededor de su muerte, así como realizar las investigaciones pertinentes con perspectiva de género", mencionó en un comunicado difundido en redes sociales.Más información sobre el casoEl 6 de agosto pasado, la cadena Univisión dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz había citado a declarar a la pareja de la teniente. En ese mismo medio, el abogado de Capetillo, Héctor Manuel Esteva Díaz, explicó que su cliente no se había escondido.Además, mencionó que, de acuerdo con el piloto, Cházaro le comentó que tenía "sentimientos catastróficos" derivados de un supuesto acoso sexual sufrido por parte de integrantes de la Semar.Esto va en línea con los comentarios de uno de los amigos de Cházaro que fue entrevistado por el diario español El País, quien refirió que, tras tener gran éxito como comandante de la Patrulla Costera "Bonampak" en 2020, estudió la especialidad en Mando Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) y, posteriormente, fue enviada a una base cerca de Puerto Cortés, Baja California, en el norte del país.Su compañero refirió que este destino es un "puerto castigo" y, en él, la teniente denunció que fue hostigada sexualmente por su superior en esa instalación.

