El conflicto fluvial que enfrenta a Brasil y Paraguay con Argentina

El conflicto fluvial que enfrenta a Brasil y Paraguay con Argentina

La decisión argentina supone el cobro de peaje en la ruta fluvial del tramo de la hidrovía que va desde el puerto de la ciudad de Santa Fe (este de Argentina) hasta la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná.La cancillería paraguaya consideró que la tarifa de peaje "constituye un gravamen sobre el transporte internacional sin acuerdo de los países, la que a su vez es discriminatorio y no responde a servicios efectivamente prestados a la navegación, en contravención al Acuerdo, los entendimientos y prácticas regionales que hacen de la Hidrovía un factor de crecimiento y desarrollo económico".En tanto, para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil "todos los países que forman parte del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná afectados por el peaje están cuestionando la legalidad de la tasa".De acuerdo con la experta, Argentina defiende su postura ya que considera que "realiza todas las tareas de mantenimiento del tramo hídrico y, en realidad, los que más lo utilizan son los transportes internacionales que usan la bandera paraguaya para reducir costos", explicó Heduvan.Sobre este tema, el exsubsecretario de Puertos y Vías Navegables de Argentina Jorge Metz declaró a medios locales que, además de apoyar el cobro del cuestionado peaje, el problema se suscita por una "falta de comunicación institucional"."Si los trabajos son insuficientes, o innecesarios, las navieras a través de sus autoridades deberían haber presentado petitorios al respecto. Las grandes navieras paraguayas que son propiedad de corporaciones multinacionales, siempre plantearon que el valor del peaje debe ser menor, nunca dijeron que no corresponden", afirmó Metz.De acuerdo con el exsubsecretario, "las tasas son impuestas unilateralmente y de acuerdo con la legislación vigente en el país soberano. El cuestionamiento sobre una tasa por parte del recibidor de los bienes o servicios no deslegitima a la misma", agregó.Heduvan sostiene que la controversia "es un asunto coyuntural que debe ser discutido en los espacios correspondientes", para encontrar una solución en el marco del derecho internacional, ya que el Acuerdo de Transporte Fluvial establece la libertad de navegación por la hidrovía Paraguay-Paraná.El tema ha sido tratado "en la Comisión del Acuerdo —un órgano técnico— sin llegar a ninguna conclusión, y ahora debe ser llevado al Comité Intergubernamental de la Hidrovía, de carácter político. Desde enero, la embajada brasileña en Buenos Aires trabaja para eliminar el gravamen con las autoridades argentinas", afirmó la cancillería de Brasil."Los intereses contrapuestos complejizan la situación, pero no son insalvables", estimó Heduvan. "Probablemente, a través del diálogo y fomentando la comunicación interinstitucional se podrá llegar a un arreglo satisfactorio", concluyó.

