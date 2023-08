https://sputniknews.lat/20230811/elecciones-en-ecuador-como-cambia-todo-tras-el-asesinato-de-un-candidato-presidencial-1142486529.html

Elecciones en Ecuador: ¿cómo cambia todo tras el asesinato de un candidato presidencial?

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio conmocionó a Ecuador y podría incluso impactar en el resultado de las elecciones del 20 de... 11.08.2023, Sputnik Mundo

Ecuador atraviesa días de luto nacional y un nuevo estado de excepción luego del asesinato del candidato presidencial del Movimiento Construye, Fernando Villavicencio. Aún así, el país mantiene su calendario electoral, por lo que los ecuatorianos deben concurrir a las urnas el 20 de agosto.El ataque contra Villavicencio se produjo pocas semanas después del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien era referente del espacio político Movimiento Mejor Ciudad. El político fue asesinado a balazos mientras visitaba unas obras de alcantarillado público.En febrero de 2023, cinco candidatos a alcalde habían sido asesinados antes de las elecciones seccionales. Omar Menéndez, que aspiraba al cargo en Puerto López, incluso resultó ganador de la elección a pesar de haber sido ultimado horas antes de que abrieran las urnas."No se puede hacer campaña política donde no se garantizan las actividades diarias que tienen los candidatos para las elecciones", apunta la experta.En el caso de Villavicencio, el candidato ya había advertido de amenazas por parte de grupos criminales. En algunos de sus discursos reveló que le habían sugerido usar chaleco antibalas durante sus actividades de campaña, algo a lo que se negó.Al respecto, la académica consultada sostiene que, en estas circunstancias, "el ejercicio de la política está en riesgo" en el país, por lo que continuar con los plazos electorales previstos no parece una decisión muy sensata. Koya Shugulí basa su postura no solo en las razones de seguridad sino en que, por la cercanía de los hechos criminales con la jornada electoral, es difícil que el resto de los candidatos pueda adoptar una postura común respecto a lo sucedido.En ese marco, la polítóloga considera que "la falta de apoyo del Gobierno para la seguridad de los candidatos hacen que ellos vayan a mantener sus campañas como tal y exponerse a un nuevo ataque". "Es muy irresponsable porque se debe de haber esperado una calma sobre el episodio que pasó ayer", sentencia. El cambio en el panoramaSegún Shugulí, los discursos políticos de los candidatos tras el crimen de Villavicencio se dividieron en dos: mientras algunos apelaron a la unidad —Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez convocaron a todos los aspirantes a diseñar una estrategia conjunta contra la inseguridad—, otros endurecieron sus discursos anticorreístas.La valoración de Shugulí es compartida por el licenciado en relaciones internacionales Omar Sempértegui, quien en diálogo con Sputnik asegura que "a raíz de este atentado, el sentimiento anticorreísta ha tomado fuerza".Para Sempértegui, la muerte de Villavicencio fue el nacimiento de "un mártir anticorreísta" que puede hacer que algunos indecisos, o incluso personas que simpatizaban con discursos del Movimiento Revolución Ciudadana (RC5), puedan dudar de su voto.A pocos días de las elecciones, comienzan a producirse movimientos en el electorado. Mientras tanto, el Movimiento Construye que lideraba Villavicencio debe elegir un reemplazo.Para Sempértegui "la figura que representa Villavicencio va a ser irremplazable" debido a que el candidato asesinado tenía un "amplio recorrido" en denunciar tramas de corrupción.Sin embargo, sus votos podrían incidir para conformar alianzas o coaliciones. Bajo esta hipótesis, el analista imaginó un escenario en el que Otto Sonnenholzner, candidato por la alianza Actuemos, pueda absorber votos de Villavicencio e incluso del candidato Daniel Noboa, que mantiene un "perfil similar".Si eso fuera así, Sonnenholzner "podría llegar a quedar en primer lugar", analizó Sempértegui. El experto consideró que Yaku Pérez también puede captar ese voto "a pesar que a veces en su discurso se presenta más como un antisistema".En tanto, Koya Shugulí consideró que Sonnenholzner está mejor posicionado que Pérez para crecer en las encuestas en los días previos a las elecciones. "Otto comenzó a despegarse de Yaku entonces realmente él es la persona que está en segundo lugar y que va a subir un poco más", subraya.La analista señaló que Sonnenholzner fue el primer candidato que, tras el crimen de Villavicencio, comenzó a "regular" su discurso para "expresarse directamente en contra del correísmo". En ese sentido, considera que "es una táctica perfecta para poder capturar el sentimiento de la gente que es de terror".

