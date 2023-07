https://sputniknews.lat/20230726/asesinato-de-alcalde-ecuatoriano-si-queda-impune-va-a-correr-mucha-mas-sangre-1141918147.html

Asesinato de alcalde ecuatoriano: "Si queda impune, va a correr mucha más sangre"

Asesinato de alcalde ecuatoriano: "Si queda impune, va a correr mucha más sangre"

Ecuador lamenta la muerte del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, que fue asesinado a balazos el 23 de julio.

Agustín Intriago, de 38 años de edad y referente de su espacio político Movimiento Mejor Ciudad, fue ultimado de seis tiros de arma de fuego, mientras visitaba unas obras de alcantarillado público en la ciudad portuaria de Manta (centro oeste). No es el primer crimen cometido contra una figura política en lo que va del año, en medio de la ola de inseguridad y violencia que vive el país andino.El académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador señaló que el asesinato de Intriago "es extremadamente grave", no obstante, "hay que ponerlo en contexto de lo que ha sido el último año, histórico en cuanto a la violencia política en el país", en el que otras autoridades fueron víctimas de atentados directos a sus vidas.El crimen del administrador de Manta se suma a los asesinatos de Omar Menéndez y Julio César Farachio. Menéndez, candidato a alcalde de la ciudad de Puerto López, provincia de Manabí (centro-oeste), fue ultimado la noche previa a las elecciones locales del pasado 5 de febrero. Farachio, candidato a alcalde de Salinas, provincia de Santa Elena (oeste), murió a causa de los balazos que recibió el 21 de enero pasado, durante un acto proselitista.Pontón apuntó que el caso de Intriago "está generando un revuelo muy marcado a nivel de la opinión pública y de la clase política, como también internacional, que esperamos genere un remezón" a nivel del ejecutivo. "No sé qué tanto a este Gobierno, pero esperemos que sirva para una reflexión profunda, ad portas de una elección presidencial", agregó.De acuerdo con el experto, la situación de inseguridad amerita "medidas muy extremas" y que superen las "clásicas medidas" tomadas hasta ahora por el ejecutivo, "que son los estados de excepción, que son gran parte del problema" y "que no le han dado resultado"."El problema aquí es la impunidad", advirtió Pontón. Es necesario, "incluso con cooperación internacional, que esto se esclarezca, que el Gobierno empiece a poner un punto de orden, porque si queda en la impunidad, lastimosamente, va a correr mucha más sangre", pronosticó.Violencia penitenciariaDurante el mismo fin de semana en que fue ultimado el alcalde Intriago, se produjo una nueva oleada de motines en diversas penitenciarías del Ecuador, que culminó con 18 fallecidos —rememorando las peores crisis carcelarias de 2022—. Tras la declaratoria del estado de excepción en los penales a nivel nacional, las Fuerzas Armadas liberaron a 106 agentes penitenciarios retenidos."Este año se había apaciguado el tema penitenciario con menos eventos, había habido una que otra escaramuza, pero nada grave y esta sí que ha sido la crisis más fuerte que ha tenido el sistema en este año", reconoció PontónEste fenómeno es "una bomba de tiempo, que seguirá agravándose", lamentó Pontón. Para frenar la violencia carcelaria "se deben establecer otras estrategias", afirmó el especialista en seguridad.Exigencias a candidaturasDe acuerdo con Pontón en la situación de inseguridad que vive el país hay responsabilidad de la Justicia. "Porque ¿cómo puedes enfrentar esta ola de crimen con tanta impunidad? El problema es que se conjugan falta de recursos y problemas propios de la Justicia con temas propios del crimen organizado, como amenazas, extorsiones, corrupción, y ahí no ha habido ningún tipo de cambio".Pontón sostiene que no existe una política de transformación en la Justicia para atender este tema. "Se sigue enfrentando el problema con lo que tenías y lo que tenías, además está debilitado", agregó.La falta de inversión, seguimiento y liderazgo en protección de jueces, una nueva legislación, inteligencia, son algunos de los aspectos más relevantes que se deben atender, consideró el analista.En medio de este contexto el próximo 20 de agosto, 13,4 millones de ecuatorianos irán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y 137 miembros de la Asamblea Nacional. Pontón apunta a que las nuevas autoridades que resulten electas "se empapen un poco de esto y empiecen a forjar una nueva forma de gestión de la seguridad del país".

