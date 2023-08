https://sputniknews.lat/20230811/estamos-a-200-anos-del-abandono-total-de-las-fuentes-de-energia-fosiles-1142519469.html

"Estamos a 200 años del abandono total de las fuentes de energía fósiles"

Pese al rápido crecimiento de fuentes de energía renovables como, la solar y la eólica, el mundo sigue dependiendo en gran medida de los hidrocarburos para... 11.08.2023, Sputnik Mundo

Un análisis estadístico anual publicado por Energy Institute (IE), organismo profesional británico acreditado en el sector de la energía, muestra que los combustibles fósiles siguen representando el 82% del consumo de energía primaria a nivel planetario en 2023 y que la dependencia mundial del gas natural y el carbón se ha mantenido prácticamente intacta, mientras que la del petróleo se acercó a niveles previos a la pandemia COVID-19.La demanda global de energía primaria creció un 1,1% en 2022, alcanzando un nuevo récord. Aunque esa cuota del 82% es inferior al 87% de 2010, a este ritmo de descenso, destaca el columnista de Oilprice.com Robert Rapier, "pasarían casi 200 años antes de que el consumo de combustibles fósiles llegue a cero".El peso de las energías renovables siguió creciendo con fuerza, y la solar y la eólica alcanzaron una cuota del 7,5% del consumo de energía primaria (un aumento de casi el 1% respecto al año anterior), mientras que la necesidad mundial de carbón, impulsada en gran medida por China (1%) y la India (4%), creció un 0,6% en 2022, alcanzando su nivel más alto desde 2014.A su vez, la demanda del petróleo subió un 3,1% en 2022, y su producción mundial aumentó en 3,8 millones de barriles por día (b/d) en 2022, con la OPEP+ representando más del 60% del aumento. Por último, la demanda de gas natural disminuyó un 3% en 2022, lo que se atribuye, en opinión del autor, a los niveles récord de precios alcanzados en Europa y Asia en 2022.En este contexto, la generación mundial de electricidad aumentó un 2,3% en 2022, por debajo de la tasa de crecimiento del 6,2% del año anterior. No obstante, el combustible dominante a nivel mundial para la producción de electricidad en 2022 sigue siendo el carbón, con una cuota sostenida en torno al 35,4%, mientras que el porcentaje de la energía generada con gas natural se mantuvo estable en 2022, con una tasa en torno al 23% y la producción de energía nuclear incluso disminuyó un 4,4%.Además, señala Rapier, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron un 0,9% hasta alcanzar un nuevo máximo de 34.400 millones de toneladas métricas, lo que indica la falta de avances en la reducción de la producción mundial de carbono.Los datos del informe muestran el profundo impacto en los mercados energéticos que tuvo el inicio de la operación militar rusa en Ucrania y, sobre todo, las sanciones unilaterales en el ámbito de la energía impuestas al Kremlin por algunos países occidentales.Estas circunstancias provocaron subidas sin precedentes de los precios del gas y el carbón en Europa y Asia. Las exportaciones mundiales del gas natural licuado aumentaron, pero, según Rapier, no pudieron compensar la pérdida de suministros rusos por gasoducto a Europa. Los precios del petróleo también se dispararon y luego bajaron.La crisis obligó a países como Alemania a detener sus planes de eliminación progresiva del carbón, ya que la seguridad energética primaba sobre los objetivos climáticos. La continua dependencia de China y la India de este mineral alimentó su demanda, incluso cuando Europa y Norteamérica redujeron su consumo.Aunque la generación de la energía eólica y la solar alcanzaron cifras récord en 2022, esto no ha contribuido a reducir las emisiones, puesto que los países en vías de desarrollo siguen recurriendo a todas las fuentes de energía disponibles para impulsar el crecimiento económico, opina el experto.Resumiendo las conclusiones del informe, Rapier indica que los actuales sistemas energéticos del mundo se están quedando rezagados en su transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, causantes del calentamiento global y el cambio climático, y predice que es necesario avanzar mucho más para alcanzar las emisiones netas cero al menos a mediados del siglo XXI.

