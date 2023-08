https://sputniknews.lat/20230802/transicion-energetica-que-tan-probable-es-que-la-ue-cumpla-sus-objetivos-1142149355.html

Transición energética: ¿qué tan probable es que la UE cumpla sus objetivos?

Transición energética: ¿qué tan probable es que la UE cumpla sus objetivos?

La Unión Europea (UE) ajustó recientemente su expectativa para disminuir el uso de la energía eléctrica y de fuentes derivadas del petróleo. Sin embargo, este... 02.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-02T00:29+0000

2023-08-02T00:29+0000

2023-08-02T00:30+0000

unión europea (ue)

energía limpia

energía eléctrica

energía

💬 opinión y análisis

contaminación

medioambiente

china

ucrania

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108814/47/1088144716_0:209:2732:1746_1920x0_80_0_0_b901190c9038fdb6b1b084a85b1857fb.jpg

Bruselas se ha comprometido a disminuir el consumo de energía en el bloque comunitario en 11,7% para 2030. No obstante, hace tres años, su meta era del 20%. Todo ello forma parte del paquete europeo Fit for 55 propuesto en julio de 2021 y destinado a reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en 55% en comparación con el año 1990.Además, los miembros de la Unión Europea acordaron casi duplicar su objetivo anual de ahorro de energía durante los próximos años."[Las naciones europeas] deberán alcanzar una tasa media anual de ahorro de energía de 1,49% de 2024 a 2030, frente al requisito actual de 0,8%, lo que impulsará el ahorro de energía en sectores críticos como la construcción, la industria y el transporte", expone un documento oficial de la UE en el que también se menciona que están obligadas a apoyar a las personas de menores ingresos para que cuenten con los aditamentos necesarios en la transición energética.Las causas de esta misión imposibleDe acuerdo con la también docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay diversas causas por las que la Unión Europea no podrá alcanzar su objetivo. Una de ellas se debe la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que ha forzado al bloque a emplear carbón para tener fuentes de energía, ya que su dependencia del crudo y el gas en esa región era un pilar para su abastecimiento energético. Asimismo, dice, existe una brecha tecnológica en la que China lleva la batuta. "También había mucha polémica en torno a quitar la energía nuclear, o más bien, sumarla al ámbito de las energías limpias. La situación es mucho más compleja si tomamos en cuenta que, a nivel internacional, los mercados y espacios donde se pueden explotar el material o suministros que podrían ayudar a la transición energética, no están del lado de los europeos", observa la especialista.La experta sostiene que, quien gana con toda esta situación, es América Latina, sobre todo "en el ámbito del litio y en sectores donde también participa China". No obstante, hay otro tema que se debe destacar en el objetivo de la Unión Europea para depender menos de los hidrocarburos: la transición de los autos de combustión interna a los vehículos eléctricos.De acuerdo con el Manhattan Institute, entidad que comparó las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés) con las de los autos con motor de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés), hay datos que ponen en duda si esto es bueno para el planeta. Según los resultados, el potencial de emisión de gases de efecto invernadero de los BEV es significativamente superior al de los ICE, debido principalmente a la fuerte diferencia de contaminantes en la fase de fabricación (extracción y producción) de los vehículos eléctricos."La producción de un vehículo de este tipo implica una mayor huella de carbono, de al menos 35% más", refirió en una charla previa con este medio el director general de Letskalk Creative Advertising Solutions, Cristian Trejo.Y, por ejemplo, si las naciones europeas apostaran también por paneles solares, esto sería un problema. Según un análisis de Nature Energy, esas instalaciones tienen una vida útil de nueve años y podrían generar más de ocho millones de toneladas de residuos, cifra que se multiplicará por 10 a mediados del siglo XXI.Otros datos relevantesSegún el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el tema no solo es la transición energética, sino los contaminantes que, en la actualidad, emite la región y que dañan a su población."Los niveles actuales de contaminación todavía son demasiado altos: más de 10 % de las muertes prematuras en la UE cada año siguen estando relacionadas con la contaminación medioambiental. Esto se debe principalmente a la contaminación atmosférica, pero también a la contaminación acústica y a la exposición a sustancias químicas, que probablemente se esté subestimando. La contaminación también causa daños a la biodiversidad. Existen diferencias significativas entre Estados miembros de la UE, con niveles de mortalidad prematura en torno al 5-6% en el norte y entre 12-14 % en el sur y el este de Europa", apunta en el documento.Trujillo es enfática en señalar que tanto este factor como el impulso de una agenda medioambiental a nivel mundial provoca que el bloque quiera acelerar el cambio de fuentes de energía y, con ello, cumplir con los objetivos, aunque esto le cueste caro en el futuro. Esto mismo ocurre en América Latina, por lo que la transición es lejana."Además, hay una disputa y falta de acuerdo entre los países latinoamericanos y europeos que tienen interés de subir a la región a este tema, pero no hemos podido entendernos al respecto", concluye.

https://sputniknews.lat/20230725/los-autos-electricos-no-son-como-los-pintan-el-medioambiente-tambien-sufre-con-ellos-1141869972.html

https://sputniknews.lat/20230302/el-efecto-tesla-en-mexico-mas-empleos-menos-agua-y-politicos-beneficiados-1136341123.html

https://sputniknews.lat/20230725/los-autos-electricos-no-son-como-los-pintan-el-medioambiente-tambien-sufre-con-ellos-1141869972.html

https://sputniknews.lat/20230718/la-ue-y-uruguay-firman-un-acuerdo-de-cooperacion-en-el-campo-de-energias-renovables-1141673381.html

unión europea (ue)

china

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

unión europea (ue), energía limpia, energía eléctrica, energía, 💬 opinión y análisis, contaminación, medioambiente, china, ucrania, 📈 mercados y finanzas