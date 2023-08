https://sputniknews.lat/20230811/lukashenko-senala-el-interes-de-bielorrusia-en-participar-en-los-juegos-deportivos-del-brics-1142509360.html

Lukashenko señala el interés de Bielorrusia en participar en los Juegos deportivos del BRICS

Lukashenko señala el interés de Bielorrusia en participar en los Juegos deportivos del BRICS

MINSK (Sputnik) — Bielorrusia quiere participar en los Juegos del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), declaró el presidente del país... 11.08.2023, Sputnik Mundo

En el mayo del 2023, el ministro de Deporte de Rusia, Oleg Matitsin, durante una reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso celebrar en Rusia los Juegos deportivos de los países de los BRICS en 2024. Se espera que el evento se desarrolle del 12 al 23 de junio de 2024 en la ciudad rusa de Kazán. Asimismo, opinó que en los Juegos también participarán muchos otros países. Lukashenko señaló que no ve ningún problema con el entrenamiento y la preparación de los deportistas, ya que tarde o temprano Occidente se verá obligado a volver a admitirlos a los campeonatos internacionales. El 28 de febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en las competiciones debido a la operación militar rusa en Ucrania. Sin embargo, el pasado 28 de marzo, el COI abogó por permitir a los atletas de estos países que no apoyan la operación y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral.El organismo, no obstante, sugirió a las federaciones internacionales no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones.

