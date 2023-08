https://sputniknews.lat/20230811/por-que-rusia-esta-tomando-una-posicion-dominante-en-el-mercado-mundial-de-cereales-1142511224.html

Por qué Rusia "está tomando una posición dominante" en el mercado mundial de cereales

Desde el comienzo del conflicto militar entre Moscú y Kiev, el precio del trigo no ha dejado de cambiar, señaló el periódico francés L'Opinion, destacando el papel del corredor humanitario abierto durante la vigencia del acuerdo de grano de Estambul. La fuente recuerda que ante falta del cumplimiento de las condiciones rusas, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia suspendía su participación en el acuerdo, pero todavía está dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus exigencias. Sin embargo, según el medio, la noticia no causó revuelo en los mercados. Por ejemplo, el 9 de agosto, el trigo en la bolsa de valores Euronext se vendía a 240 euros la tonelada, más caro que antes de que comenzara el conflicto en Ucrania, pero ni de lejos se acerca a su precio máximo. Así, desde el comienzo de las hostilidades y la entrada en vigor del acuerdo de los cereales, los precios se dispararon desde los 180 hasta 430 euros por tonelada. Luego, una vez firmado el acuerdo, fue cayendo lentamente.¿Pero por qué ahora el mercado no reaccionó de una manera similar a la suspensión del acuerdo?El experto en mercados de grano, Arthur Portier, citado por el medio de comunicación, explicó que ese fenómeno se debe en parte por el hecho de que Ucrania usa rutas alternativas para la exportación de grano. No obstante, existe otro factor clave: una buena cosecha en Rusia este año 2023.A pesar de esos factores positivos, preguntado sobre la seguridad alimentaria mundial, Portier respondió que la situación es difícil. Su opinión fue compartida por el economista jefe de la Cámara de Agricultura francesa, Thierry Pouch, argumentando que en el año 2022 "muchos países se vieron obligados a comprar trigo a precios extremadamente altos", mermando así sus presupuestos y "perdiendo la capacidad de comprar trigo de gran valor".Por ejemplo, Líbano se encuentra en una situación crítica tras la explosión de una instalación de almacenamiento en el puerto de Beirut en 2020, y "las cosas no hacen más que empeorar". Túnez también se encuentra en una situación bastante difícil, mencionó."El problema del hambre sigue existiendo (...) Los conflictos armados se multiplican, dañando los cultivos y las infraestructuras, como en el caso de Níger. Las catástrofes climáticas obligan a potencias como la India a limitar las exportaciones de arroz, azúcar y trigo. No son a gran escala, pero agravan las tensiones alimentarias. El fenómeno de El Niño no ayudará en nada", resumió el economista.En la situación actual, continuó el experto, Moscú, con sus enormes reservas del grano, tiene una gran influencia. Con respecto al suministro de cereales, el analista recordó que en la cumbre Rusia-África celebrada en San Petersburgo a finales de julio, Moscú les había asegurado a países del continente africano que "les proporcionaría lo que faltara" incluso de forma gratuita, un gesto que resultó ser "diplomáticamente muy importante".En juicio de Pouch, la estrategia rusa de atraer a su lado a otros Estados facilitándoles el suministro de alimentos ha demostrado plenamente su eficacia, mientras que Europa "está condenada a ver menguar su influencia". De acuerdo con sus palabras, el equilibrio del poder mundial sobre el trigo "se juega en cada cosecha". Y el año 2023, matizó el economista, "Moscú ha tomado claramente la delantera en este frente".

