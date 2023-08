https://sputniknews.lat/20230811/tecnicamente-insatisfactorios-belgica-rechaza-la-entrega-de-sus-cazas-de-quinta-generacion-f-35a-1142519256.html

"Técnicamente insatisfactorios": Bélgica rechaza la entrega de sus cazas de quinta generación F-35A

"Técnicamente insatisfactorios": Bélgica rechaza la entrega de sus cazas de quinta generación F-35A

El Ministerio de Defensa de Bélgica rechazó la entrega de los primeros cazas de quinta generación F-35A porque las aeronaves son "técnicamente... 11.08.2023

De acuerdo con el portal Military Watch, el calendario de entregas de los F-35 suponía un ritmo de cuatro aviones al año entre 2023 y 2028, lo que permitiría a las FFAA de Bélgica retirar gradualmente sus F-16 antiguos, también de fabricación estadounidense. Sin embargo, debido al incumplimiento con los estándares del Componente Aéreo del Ejército Belga de los primeros cazas fabricados, se espera que los F-16 permanezcan en servicio durante más tiempo.El contrato entre EEUU y Bélgica 2018 para reemplazar sus F-16 fue firmado en 2018, pese a la competencia con avanzados cazas de cuarta generación como el Rafale francés y el Eurofighter. "Desarrollado en el marco del programa Joint Strike Fighter, el F-35, a diferencia del F-16, se diseñó pensando principalmente en misiones aire-tierra y en la penetración de las defensas antiaéreas enemigas, aunque sus sensores avanzados y sus capacidades de sigilo le han dado una ventaja sobre los cazas de cuarta generación mejor optimizados para misiones de superioridad aérea, como el F-15", explica el artículo.El país finalmente seleccionó el caza de quinta generación estadounidense más avanzado, pero hasta ahora sigue sin aviones del primer lote del contrato. En este sentido, cabe destacar que en los últimos años EEUU tiene una serie de dificultades para realizar sus contratos de fabricación de los F-35. Se espera, que en 2023 el fabricante Lockheed Martin no logrará cumplir su objetivo para 2023 con la alta posibilidad de quedarse cortos por hasta 50 cazas del total planeado para el año, lo que implicará considerables pérdidas financieras al suponer un 30% del total. El portal recordó también que en 2022 el bajo rendimiento del motor F135 del avión de combate ocasionó decenas de miles de millones de dólares en costos operativos adicionales solo para EEUU, y "muy probablemente muchos más en el extranjero". Además, como reveló la investigación estadounidense, un fallo de su software avanzado fue la principal causa del accidente con el F-35A de la Fuerza Aérea de EEUU en la base aérea de Hill el 19 de octubre de 2022. La aeronave quedó completamente fuera del control del piloto y no respondía a sus comandos, según el reporte. El accidente dio impulso a una nueva ola de críticas hacia el programa de cazas de quinta generación F-35, que sigue teniendo a día de hoy casi 800 fallos de rendimiento registrados desde el inicio de su fabricación, que "han dejado al caza inviable para el combate de alta intensidad, lo que no se espera que cambie al menos hasta cerca de 2030", añadió también la publicación.

