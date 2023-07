https://sputniknews.lat/20230729/una-liga-propia-china-sobrepasa-a-eeuu-en-terminos-de-adquisicion-de-cazas-de-quinta-generacion-1141786558.html

"Una liga propia": China sobrepasa a EEUU en términos de adquisición de cazas de quinta generación

"Una liga propia": China sobrepasa a EEUU en términos de adquisición de cazas de quinta generación

China ha aumentado la producción de sus cazas de quinta generación J-20 hasta unas 120 unidades al año, pese a anteriores estimaciones de entre 40-50 aviones... 29.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-29T15:29+0000

2023-07-29T15:29+0000

2023-07-29T15:29+0000

defensa

china

🌏 asia

eeuu

j-20

fuerzas aéreas de eeuu

🎖️ especiales militares

f-35

quinta generación

avión de caza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1d/1142063372_352:234:1693:989_1920x0_80_0_0_825c8b54df4e01b43f18982650e21527.jpg

El J-20, es un caza de quinta generación con tecnología stealth, desarrollado y producido por la fábrica Chengdu Aircraft Industry Corporation para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, como una propuesta de avión de combate de tecnología avanzada frente a sus contrapartes occidentales. Este avión bimotor pesado está diseñado primeramente para combates aire-aire a largas distancias en comparación con su análogo ligero estadounidense F-35 destinado más a operaciones aire-tierra.Lo importante es que tal aceleración de la producción, de acuerdo con la publicación, crea "una liga propia" para el Ejército chino en términos de la modernización de sus fuerzas aéreas. El artículo nota que con más de 200 de cazas J-20 ya en servicio para el comienzo de 2023, cinco brigadas más recibirán estos aviones de ataque solo en el primer semestre de 2023.De este modo, China dejará atrás a EEUU como su rival cercano en términos del abastecimiento con cazas de quinta generación. Pese a que el F-35 se produce a un ritmo de poco más de 140 al año, con planes del fabricante Lockheed Martin a aumentar la producción hasta de 156, esto se refiere al número total de aviones de este modelo producidos en todo el mundo, desde el Reino Unido hasta Japón, explica el artículo.Así, del total de los F-35 producidos, las Fuerzas Aéreas de EEUU reciben unos 48 al año, procede del texto. Como resultado, el ritmo actual chino de adquisiciones de cazas de quinta generación puede ser superior al 250%, si lo compara con el rendimiento de EEUU. Este hecho que fortalece el liderazgo de China en este ámbito, "mientras que debido a las tendencias predominantes es probable que este sea un liderazgo que es muy poco probable que EEUU recupere una vez perdido", concluye el artículo.Un caza problemáticoAsimismo, otro artículo de Military Watch revela que la situación con la fabricación de los F-35 puede ser peor de lo que parece a primera vista. Se espera, que este año Lockheed Martin no logrará cumplir su objetivo para 2023 con la alta posibilidad de quedarse cortos por hasta 50 cazas del total planeado, lo que implica considerables pérdidas financieras. De acuerdo con la publicación, la causa principal del incumplimiento de todos contratos de 2023 reside en problemas con modernización de los F-35 bajo el programa the Technology Refresh 3 (TR 3), que está diseñado para actualizar componentes electrónicos del avión de combate hasta el estándar Block 4. Tales mejoramientos en su perspectiva van a reducir los retrasos en una serie de características tecnológicas de ese modelo de caza de quinta generación estadounidense en comparación con los J-20 chinos.Sin embargo, el proceso de modificación no se realiza conforme a lo esperado, lo que procede del hecho de que los primeros F-35 del estándar TR-3 no entraron en servicio en abril de este año, como lo fue previsto. Por el momento, el fabricante planea suministrar el primer lote de aviones modificados en diciembre.Como resultado, los F-35 han recibido una nueva oleada de críticas, ya que dicho retraso constituye solo una parte de "una larga lista de problemas", que ha enfrentado el caza. En este sentido, el artículo recordó, como en 2022 el bajo rendimiento del motor F135 del avión de combate ocasionó decenas de miles de millones de dólares en costes operativos adicionales solo para EEUU, y "muy probablemente muchos más en el extranjero".No es el único ejemplo que plantea el texto, uno de los operadores extranjeros principales de cazas estadounidenses, Corea del Sur, también ha registrado varios problemas durante la operación de los F-35.De estos fallos, 172 no permitían volar las aeronaves, mientras que 62 no les permitían ejecutar sus misiones.Como consecuencia de los fallos y retrasos en producción, el programa F-35 ha sido criticado incluso en EEUU. El expresidente del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador John McCain, lo calificó como "un ejemplo clásico" del "sistema de adquisición de defensa roto" de EEUU, indica el texto.El programa de cazas F-35 es considerado el más importante en la industria armamentista estadounidense. Se trata de aviones de quinta generación que se encuentran en los arsenales de varias naciones del mundo, como el Reino Unido, Corea del Sur, Japón e Israel.Sin embargo, estas aeronaves han sido criticadas por algunos especialistas y han protagonizado diversos episodios controversiales en medios de comunicación.En diciembre pasado, un video difundido en redes sociales mostró cómo un F-35 de la Fuerza Aérea estadounidense se encontró en condiciones vulnerables tras un vuelo de prueba en Japón. La aeronave estaba tan frágil que, incluso, se le desprendió una pata del tren de aterrizaje mientras lo remolcaban.

https://sputniknews.lat/20211028/revelan-la-version-biplaza-del-caza-chino-de-quinta-generacion-j-20--video-fotos-1117623007.html

https://sputniknews.lat/20230531/los-f-35-no-dejan-de-dar-problemas-a-eeuu-su-mantenimiento-podria-ser-aun-mas-caro-1140039359.html

https://sputniknews.lat/20230524/el-pentagono-no-puede-esclarecer-el-valor-ni-el-total-de-piezas-de-repuesto-para-sus-f-35-1139790048.html

china

🌏 asia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, 🌏 asia, eeuu, j-20, fuerzas aéreas de eeuu, 🎖️ especiales militares, f-35, quinta generación, avión de caza