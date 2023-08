https://sputniknews.lat/20230812/inteligencia-artificial-en-america-latina-chile-lidera-pero-mexico-y-brasil-concentran-las-patentes-1142529856.html

Inteligencia artificial en América Latina: Chile lidera pero México y Brasil concentran las patentes

Inteligencia artificial en América Latina: Chile lidera pero México y Brasil concentran las patentes

La CEPAL presentó el primer Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (IA), un estudio que valora el avance de los países de la región en la industria... 12.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-12T22:45+0000

2023-08-12T22:45+0000

2023-08-12T22:45+0000

américa latina

chile

tecnología

inteligencia artificial

cepal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108823/22/1088232244_0:157:3076:1887_1920x0_80_0_0_5525d2baad6e0d2437aa0bbb10930efa.jpg

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas) reveló, durante una conferencia seguida por Sputnik, el primer Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (IA), que por primera vez compara los avances que han tenido los países de la región en la materia.El índice fue construido a partir de varios indicadores por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile. Para obtener el puntaje final sobre un total de 100, el informe analiza diversas dimensiones como infraestructura, formación profesional, capital humano avanzado, investigación, entre otras áreas. De los 12 países estudiados, Chile es el que se encuentra mejor posicionado, con un puntaje de 72,67.En cuanto a infraestructura, Chile se destaca por tener el internet más rápido de la región y presentar grandes oportunidades de desarrollo para la IA gracias a la implementación de la tecnología 5G.El buen posicionamiento chileno está abonado también por su gran cantidad de licenciados en computación y personal con habilidades tecnológicas así como por su capital humano avanzado. El país también cuenta con 3 centros destinados al estudio de IA y "muestra un rendimiento excepcional" con una gran concentración de publicaciones e investigadores activos.La medición también destaca la gobernanza como uno de los aspectos que benefician el proceso chileno. En efecto, el país goza de estrategias de desarrollo de IA a nivel nacional y a su vez ha avanzado en regulaciones sobre la materia.Sin embargo, pese a su posición destacada, Chile sufre una migración de talento más significativa que en el resto de la región y tiene un mal desempeño en cuanto al registro de patentes de sus investigaciones.El índice sitúa a Brasil en el segundo lugar del ranking con 65,31 y a Uruguay en el tercero con 54,99. Le siguen Argentina (54,79), Colombia (53,18), México (48,55), Perú (41,66),Costa Rica (38,97), Bolivia (33,35), Panamá (24,66), Ecuador (22,17), Paraguay (18,82) y el promedio de la región se sitúa en 42,61.Según CENIA, el estudio buscó considerar el contexto material social y cultural de América Latina, algo que lo diferencia de otros indicadores que podían utilizarse para comparar. "Hoy existen ciertos índices pero están construidos bajo una lógica del hemisferio norte", aseguró Durán.La investigación reveló, por ejemplo, que hubo una fuga de talentos que promedió el 7% durante las últimas tres décadas. "Desde 1990 a 2022, de todos los investigadores, el 7% se han ido a publicar fuera de la región y eso se ha mantenido consistente", apuntó el experto.Sin embargo, aclaró que "los sistemas locales están madurando" y ya no dependen exclusivamente de profesionales que llegan desde el exterior. "Hoy estamos cerca del 60% de autores a nivel regional que vienen desde fuera, frente a un 100% de hace 30 años atrás", apuntó.Los autores que llegan a la región provienen principalmente de China, aunque también de EEUU, España, Portugal y Reino Unido, reveló Durán. Esos mismos destinos son los generalmente elegidos por los investigadores que emigran.El estudio también señala la existencia de una brecha entre los países latinoamericanos y otros más desarrollados en materia de IA, pese a que la región tiene capacidades, gobernanza y disponibilidad de datos.Durán consideró que una de las posibles explicaciones a esta brecha es que "los países de América Latina tienen baja capacidad de cómputo disponible". El experto explicó que salvo Brasil, que tiene una supercomputadora disponible, la región no cuenta con infraestructura suficiente. Si bien existen data centers, son "más tradicionales" y no alcanzan a la infraestructura especializada que se requiere para IA en la región.

https://sputniknews.lat/20230628/investigadores-chilenos-utilizan-inteligencia-artificial-para-predecir-el-riesgo-de-alzheimer-1141026723.html

https://sputniknews.lat/20230807/chatbots-de-inteligencia-artificial-con-personalidad-nueva-apuesta-de-meta-para-retener-usuarios-1142339446.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

chile, tecnología, inteligencia artificial, cepal