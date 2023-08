https://sputniknews.lat/20230812/los-ataques-inescrupulosos-contra-china-exhiben-la-perversidad-de-eeuu-1142540052.html

Los ataques inescrupulosos contra China exhiben la perversidad de EEUU

Los ataques inescrupulosos contra China exhiben la perversidad de EEUU

Un editorial del diario chino 'Global Times' criticó las recientes declaraciones del presidente Joe Biden contra el gigante asiático, tildándolas de... 12.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-12T21:45+0000

2023-08-12T21:45+0000

2023-08-12T21:45+0000

internacional

china

joe biden

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

donald trump

xi jinping

📰 incidente del globo chino en eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/15/1140806265_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6fc1b0d8c0945b1fad413f8ceb632e03.jpg

El jueves 10 de agosto, apenas un día después de firmar una orden ejecutiva que restringe las inversiones de EEUU en áreas tecnológicas estratégicas de China, el más reciente capítulo de guerra de su Administración contra Pekín, el presidente Joe Biden volvió a realizar declaraciones contra el gigante asiático.Luego de llamar al presidente chino Xi Jinping "dictador" en junio y de provocar un escándalo diplomático por un globo aerostático chino de uso civil que se desvió de su ruta a territorio estadounidense, ahora Biden, en un evento de recaudación para su campaña realizado en la ciudad de Park City, Utah, dijo que la economía de China estaba "en problemas" y que era una "bomba de tiempo"."Cuando la gente mala tiene problemas, hace cosas malas", agregó el mandatario en referencia al Gobierno chino."Como reveló el conocido escritor estadounidense Mark Twain en su relato "Candidato a gobernador", las elecciones estadounidenses están llenas de trucos desvergonzados: mentiras, fraudes, difamaciones y calumnias", señaló el diario chino en su editorial. "A medida que comienzan algunas actividades relacionadas con las elecciones generales de EEUU, varios candidatos no ofrecen buenas estrategias en términos de gobierno nacional, sino que se centran mucho en atacarse entre sí y atacar a China", abundó el Global Times.Dado que Washington ha envenenado severamente la atmósfera en la sociedad estadounidense con respecto a China, hablar con dureza sobre el gigante asiático se ha convertido en una de las formas más baratas para que los políticos atraigan rápidamente la atención, y Biden no es una excepción, recriminó el medio asiático."Necesitamos ver los impactantes comentarios de Biden en este contexto, que son de la misma naturaleza que los comentarios más intensos sobre China por parte de candidatos republicanos como Ron DeSantis y Nikki Haley", estimó. "Según nos indica la experiencia, a medida que avance la campaña electoral, los límites se correrán cada vez más y es probable que surjan más afirmaciones sensacionalistas. La difamación y los ataques sin escrúpulos a China han hecho que EEUU sea cada vez más perverso", apuntó el Global Times.En ese sentido, el medio chino señala que es muy inapropiado que Biden, al ser no solamente un candidato que busca la reelección sino también el presidente de EEUU y el jefe de Estado de una superpotencia, realice declaraciones incendiarias que van en contra de los hechos básicos."No es difícil para nosotros entender que el propósito de Biden al decir estas palabras no es más que sumar puntos para su campaña, mostrar su postura dura hacia China y presumir de su capacidad para hacer frente a las 'amenazas y desafíos' de China", ironiza la publicación.El texto advierte que si bien Biden y su predecesor, Donald Trump, están en desacuerdo en muchas cosas, ambos comparten un mismo tono y argumentos sobre China.En ese sentido, el Global Times percibe una contradicción obvia en relación a los dichos y las acciones de Biden. Por un lado, emite una orden administrativa sin precedentes para frenar y suprimir el impulso de desarrollo de la alta tecnología de China, y a la vez, declara que el país "está en problemas". "Una China más fuerte es una amenaza a los ojos de los estadounidenses, mientras que una China 'más débil' se ha convertido en una 'bomba de tiempo'. Entonces, ¿qué debería hacer China para que Estados Unidos pueda tener una mentalidad saludable hacia China?", interroga el medio. "La realidad es que China no solo debe ser culpada por desarrollo frustrado de EEUU, sino que también debe soportar el menosprecio cuando Washington se jacta de sus logros y, finalmente, tiene que ser responsable del desorden mental de EEUU", agrega.A diferencia de Washington, Pekín nunca amenaza a otros países con la fuerza, no forma alianzas militares, no exporta ideología, no va a las puertas de otros países para provocar problemas, no infringe los territorios de otros países, no inicia guerras comerciales y no suprime las empresas de otros países sin motivo alguno, añade.Y concluyen: "Algunas personas resumieron las siete leyes de la diplomacia estadounidense, una de las cuales es: 'Si Estados Unidos sospecha que has hecho algo malo, debe haberlo hecho él mismo'. Esto puede explicar la extraña lógica de los EEUU de que, no importa si China es fuerte o débil, es una amenaza". "Cuando Estados Unidos se hizo fuerte, lanzó la Guerra de Irak y la Guerra de Afganistán; cuando declinó relativamente, comenzó a involucrarse en el unilateralismo y la confrontación. El mundo interior de los políticos de Washington puede estar sucio, pero no deben pensar que todos los demás son como ellos".

https://sputniknews.lat/20230811/biden-se-opone-a-la-inversion-tecnologica-china-en-virtud-de-la-lucha-por-los-votos-y-el-poder-1142512373.html

https://sputniknews.lat/20230807/rusia-y-china-coinciden-en-su-rechazo-ante-politica-de-confrontacion-de-occidente-1142343976.html

https://sputniknews.lat/20230806/la-politica-de-eeuu-para-contener-la-industria-china-de-chips-puede-volverse-en-su-contra-1142312080.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, joe biden, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), donald trump, xi jinping, 📰 incidente del globo chino en eeuu