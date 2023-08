https://sputniknews.lat/20230811/biden-se-opone-a-la-inversion-tecnologica-china-en-virtud-de-la-lucha-por-los-votos-y-el-poder-1142512373.html

Biden se opone a la inversión tecnológica china en virtud de la 'lucha por los votos y el poder'

El presidente de EEUU, Joe Biden, agudizó la confrontación comercial con China el 9 de agosto, tras imponer nuevas restricciones a la inversión estadounidense... 11.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-11T16:34+0000

2023-08-11T16:34+0000

2023-08-11T16:34+0000

A la luz de la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, la administración Biden está politizando el comercio bilateral, transfiriéndolo al ámbito de un problema de seguridad nacional, dijo a Sputnik el profesor asociado del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nanjing, Gong Honglie. Analizando la decisión del presidente Joe Biden del 9 de agosto que limita las inversiones estadounidenses en la alta tecnología de China, el experto subrayó que "debido a los amplios y estrechos vínculos económicos y comerciales entre los dos países, todas las decisiones relacionadas con estos ámbitos no pueden justificarse por cuestiones de seguridad".Además, la nueva orden ejecutiva de Biden podría haber sido influenciada por la situación política interna en EEUU, supuso el experto, señalando que el objetivo de desacoplar las economías de los dos países se ha convertido en una herramienta política manejada por demócratas y republicanos en la lucha por votos e influencia."Actualmente, la política agresiva de Estados Unidos hacia China se lleva a cabo con la esperanza de desacoplar las dos economías. Fueron estas consideraciones las que impulsaron la decisión de Biden. Después de que se firmó la orden ejecutiva, un coro de voces dentro del Partido Republicano afirmó de inmediato que esto no era suficiente, instando a sanciones más amplias", declaró Gong Honglie.De hecho, según Michael McCaul, quien encabeza el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, "el hecho de no incluir las inversiones tecnológicas existentes, así como sectores como la biotecnología y la energía, es preocupante."El presidente Joe Biden, el 9 de agosto firmó la orden ejecutiva que limita las inversiones de capital de riesgo y capital privado de EEUU en compañías chinas que cubren semiconductores y microelectrónica, tecnologías de información cuántica y ciertos sistemas de inteligencia artificial (IA). Si bien los funcionarios de la administración Biden enfatizaron que la medida fue concebida para salvaguardar la seguridad nacional, Pekín expresó serias preocupaciones y dijo que se reservaba el derecho de tomar las medidas correspondientes.En la orden ejecutiva del 9 de agosto Biden advirtió que ciertas inversiones estadounidenses podrían contribuir al "desarrollo de tecnologías y productos sensibles en países que los desarrollan para contrarrestar las capacidades de Estados Unidos y sus aliados", caracterizando la situación como "una emergencia nacional". En el documento, se hace referencia a la República Popular China (RPC) como un "país de preocupación". De acuerdo con las restricciones, los inversores estarían obligados a notificar al Gobierno de EEUU sobre ciertos tipos de transacciones con China, así como a imponer prohibiciones a algunas inversiones.Al comentar la nueva decisión de la administración Biden, un representante de la embajada china en Washington dijo a Sputnik que Pekín estaba extremadamente decepcionado con las últimas restricciones estadounidenses a la inversión y ve el curso de Washington hacia la disociación de las economías de los dos países. Se observó que las restricciones a la inversión tecnológica de Estados Unidos afectan la toma de decisiones empresariales, socavan el comercio internacional y el orden económico, así como la seguridad de la producción y las cadenas de suministro mundiales.China se apresuró a reprochar la medida del presidente Joe Biden, aunque no llegó a anunciar ninguna contramedida inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China en su respuesta, horas después de que Biden firmara la orden ejecutiva, declaró:El Ministerio de Comercio chino declaró que las nuevas restricciones de EEUU habían sido concebidas para "desacoplar y canalizar las cadenas de suministro bajo el pretexto de erradicar los riesgos nacionales".Es poco probable que la política de sanciones de Washington lleve a una ruptura total de las relaciones, ya que ninguna de las partes está interesada en tal escenario, destaca Gong."Es poco probable que las relaciones bilaterales se rompan por completo. Sin embargo, como parte del concepto de una política dura de Washington hacia Pekín, la administración Biden continuará aplicando medidas destinadas a frenar el desarrollo de China en varias áreas importantes. Hoy, ni China ni Estados Unidos desean romper por completo los lazos económicos, y la cooperación igualmente continuará en el futuro. La probabilidad de cambios dramáticos después de la firma de esta ley es pequeña, pero sin duda la colaboración entre las dos naciones se verá afectada", dijo el experto en relaciones internacionales.Como regla general, muchas empresas estadounidenses buscan formas de eludir las restricciones impuestas anteriormente para continuar con sus negocios normales, agregó."Las sanciones económicas y comerciales son muy difíciles de implementar unilateralmente en la práctica. Podemos ser testigos de cómo muchas empresas estadounidenses rechazan la restrictiva política de chips aplicada por EEUU contra China. También están tratando de usar todos los medios para eludir las restricciones impuestas por el Gobierno. Desde de este punto de vista, creo que se puede esperar la misma situación en el ámbito de la inversión", añadió Gong.Las restricciones descritas en la orden ejecutiva aparecen en medio de la creciente rivalidad de microchips entre Washington y Pekín, con restricciones por parte de la Casa Blanca y la expansión de las inversiones en la industria nacional de microprocesadores. En respuesta, el Ministerio de Comercio de China anunció recientemente que restringiría las exportaciones a los Estados Unidos de metales de tierras raras, como el galio y el germanio, que se utilizan para fabricar semiconductores. "China obviamente tomará una serie de contramedidas en la esfera comercial y económica", dijo Gong a Sputnik. "Por ejemplo, China anunció recientemente la introducción del control experto de metales raros: galio y germanio. Pero aquí vale la pena señalar que cualquier sanción y contramedida es de hecho un "arma de doble filo". A corto plazo, puede haber consecuencias políticas, pero a largo plazo, también puede haber ciertas consecuencias económicas. Por lo tanto, China todavía está tratando de ejercer moderación con la esperanza de que se pueda instar a Estados Unidos a mostrar respeto por las leyes de economía de mercado y los principios de competencia leal, así como promover conjuntamente el desarrollo del comercio y los intercambios mundiales", concluyó Gong.

