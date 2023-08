Los aviones de la coalición de EEUU siguen violando el espacio aéreo sirio

https://sputniknews.lat/20230812/los-aviones-de-la-coalicion-de-eeuu-siguen-violando-el-espacio-aereo-sirio-1142556246.html

MOSCÚ (Sputnik) — Los aviones de la llamada 'coalición internacional', liderada por Estados Unidos, violaron 14 veces los protocolos de resolución de... 12.08.2023, Sputnik Mundo

"La aviación de la llamada 'coalición antiterrorista internacional' encabezada por EEUU continúa creando situaciones peligrosas en los cielos de Siria, realizando vuelos en violación de los protocolos de resolución de conflictos y del espacio aéreo sirio. En la pasada jornada la 'coalición' infringió 14 veces estos protocolos", dijo el funcionario ruso en una rueda de prensa. El contralmirante explicó que estas violaciones suceden porque Estados Unidos no coordina con Rusia los vuelos de sus vehículos aéreos no tripulados en el cielo de Siria. El militar precisó que en el último día, en el área de Al Tanaf, por donde pasan las rutas aéreas internacionales, se detectaron 18 violaciones cometidas por ocho cazas F-35, cuatro aviones Typhoon, un par de cazas Rafale y dos parejas de aeronaves no tripuladas MQ-1C de la 'coalición antiterrorista internacional'. Estados Unidos y varios países de su órbita invadieron Siria en 2014 con el pretexto de emprender una lucha contra el terrorismo. Si bien Washington siempre afirmó que el combate al grupo terrorista Daesh (proscrito en Rusia) era su única razón para estar en el país levantino, últimamente cambió su narrativa y ahora asegura que sus tropas permanecen para supuestamente "proteger" los campos petroleros. El Gobierno de Siria acusa a Estados Unidos del "robo descarado de petróleo".

