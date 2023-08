https://sputniknews.lat/20230812/los-comentarios-de-biden-sobre-china-buscan-desviar-la-atencion-de-los-problemas-economicos-de-eeuu-1142533936.html

Los comentarios de Biden sobre China buscan desviar la atención de los problemas económicos de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el jueves 10 de agosto que la situación económica de China es una "bomba de tiempo", citando desafíos... 12.08.2023

El ejecutivo norteamericano puso en duda la capacidad de China para prosperar, luego de decir que el gigante asiático estaba "en problemas" durante un discurso en un evento de recaudación de fondos políticos para su campaña electoral, realizado en la ciudad de Park City, Utah."China es una bomba de tiempo. China está en problemas. China estaba creciendo al 8% anual (...) y ahora lo hace cerca del 2%", dijo Biden, tergiversando los indicadores de crecimiento de la nación. "Eso no es bueno, porque cuando la gente mala tiene problemas, hace cosas malas".En realidad, en el segundo trimestre de 2023 la economía china se expandió un 6,3% interanual, mostrando un crecimiento aún más rápido que el 4,5% registrado en el primer trimestre."Ningún otro país se le acerca. Incluso la India, altamente mediática, prevé un crecimiento del 5,7%, pero con una inflación del 4,8%. ¿Y Estados Unidos? Un crecimiento del 1,1% y una inflación del 3%. Estos números exhiben que los comentarios de Biden son afirmaciones vacías, un grosero desvío de la realidad".Como si esto fuera poco, los problemas demográficos perjudican fuertemente a otras naciones, algo que no sucede en China, argumentó."Muchos países desarrollados tienen problemas de natalidad. Sin embargo, China, al ser un país socialista, tiene muchas herramientas macro y microeconómicas a su disposición para ayudar a aliviar el problema", calificó. "Pekín no está de brazos cruzados. Se están aprobando numerosas leyes y reglamentos para incentivar a los ciudadanos a casarse y tener hijos. Tomará tiempo, pero sus soluciones son superiores a las de Occidente, centradas en dejar entrar a inmigrantes ilegales en masa para llenar el vacío", aseveró el experto en China.La realidad es que, pese a la jactancia de Biden, la inflación estadounidense ha vuelto a crecer. El índice de precios al consumidor (IPC) de EEUU aumentó un 3,2% respecto al año anterior en julio y un 3% en junio, según informó el jueves 10 de agosto la Oficina de Estadísticas Laborales. La prensa local ha llamado la atención sobre el hecho de que la inflación aumentó en julio por primera vez en 13 meses debido a la suba de las rentas, lo que sugiere que la batalla para domar los precios al consumidor no será tan fácil.Teniendo en cuenta este contexto, el comentario de la "bomba de tiempo" de Biden parece haber tenido como objetivo desviar la atención de los problemas económicos internos de Estados Unidos, como la debacle del techo de la deuda, la inflación y el colapso de numerosos bancos en los últimos meses."China es la mayor economía del mundo: importa, exporta, fabrica. Tiene una deuda nacional relativamente baja y tiene una inversión extranjera directa masiva, además de que invierte mucho a nivel global. El yuan [moneda oficial china] se está normalizando en el comercio internacional", enumero Brown.No es la primera vez que Biden expresa comentarios despectivos sobre China y su liderazgo. En junio, el presidente de EEUU llamó a su homólogo chino, Xi Jinping, "dictador" y el Departamento de Estado de su país dejó en claro que las palabras de Biden no eran unas de sus habituales "metidas de pata", sino la opinión del establishment estadounidense. Antes de eso, el jefe del ejecutivo norteamericano se enfureció por el llamado "escándalo del globo espía chino", que resultó no ser nada. Además, Biden ha provocado repetidamente a Pekín haciendo declaraciones sobre Taiwán, que es visto por la República Popular como su territorio inalienable.Sorprendentemente, al mismo tiempo, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, ha enfatizado repetidamente la importancia de mantener una relación con China a pesar de tener desacuerdos sobre ciertos temas."El presidente Biden y yo creemos que es fundamental mantener la comunicación... para aclarar las percepciones erróneas, los errores de cálculo. Necesitamos trabajar juntos en la medida de lo posible", afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa en junio en París.En julio, Yellen realizó un viaje de cuatro días a China con el objetivo de reparar las relaciones, lo que sugiere que la Administración Biden ha estado jugando un "juego dual" con Pekín. Por un lado, Washington intenta contener el ascenso de China; por el otro, el liderazgo estadounidense entiende que las economías estadounidense y china todavía están entrelazadas."Comenzando con el 'Giro a Asia' de Barack Obama y Hillary Clinton en 2012, ha habido cada vez menos 'equilibrio' en la política de EEUU y más confrontación abierta hacia todo lo chino. Si bien no es tan extrema como las sanciones de Occidente contra Rusia, la guerra contra China del Tío Sam muestra la misma desesperación", apuntó. "En ambos casos, Occidente está perdiendo su hegemonía colonial-imperial unipolar de 500 años en todo el planeta. China y Rusia son simplemente demasiado grandes, poderosos, ricos y complementarios como aliados para que Occidente pueda enfrentarlos", concluyó Brown.

