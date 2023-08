https://sputniknews.lat/20230812/revelan-la-influencia-de-la-flora-intestinal-en-las-capacidades-cognitivas-de-los-bebes-1142547744.html

Revelan la influencia de la flora intestinal en las capacidades cognitivas de los bebés

Revelan la influencia de la flora intestinal en las capacidades cognitivas de los bebés

Un nuevo estudio exploratorio demostró que los niveles de ciertos tipos de microbios en los intestinos de los bebés están relacionados con el rendimiento en... 12.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-12T13:22+0000

2023-08-12T13:22+0000

2023-08-12T13:23+0000

ciencia

💗 salud

bacterias

bebé

cerebro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/04/1112923653_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_b7edc2bc87fe8bc7c9b5436f1ecfcd72.jpg

Un equipo investigador formado por los especialistas de las universidades canadienses de Columbia Británica y de McMaster, se plantearon estudiar el impacto de las bacterias intestinales en el desarrollo cerebral en la primera infancia. Según el informe publicado en la revista Plos One, los investigadores analizaron los datos de 56 bebés de entre cuatro y seis meses de edad. Para eso, sometieron a cada uno de ellos a pruebas específicas de su edad, para determinar diversas capacidades cognitivas y tomaron muestras fecales de los niños para estudiar la microbiota de sus intestinos.Los expertos descubrieron que los bebés que superaron con éxito la denominada prueba de atención social (que mide la capacidad de compartir la atención hacia un objeto con otra persona) tendían a tener más microbios de la clase Actinobacteria (el género Bifidobacterium y el género Eggerthella), pero menos bacterias pertenecientes al filo Firmicutes (el género Hungatella y el género Strepcococcus).Además, las mediciones electroencefalográficas de la actividad cerebral mostraron que determinados patrones de actividad se correlacionaban con ciertos niveles de presencia en las heces de determinados microbios, así como con reacciones químicas metabólicas en las que intervenían estas bacterias. Por otra parte, no se encontraron vínculos entre la microbiota y las mediciones del flujo sanguíneo en el cerebro de los bebés en respuesta a grabaciones auditivas del habla humana hacia delante y hacia atrás.En general, los hallazgos de los científicos concuerdan con la idea de que la flora intestinal influye en el desarrollo cognitivo temprano. No obstante, advierten los autores, "es necesario seguir investigando para sacar conclusiones definitivas".

https://sputniknews.lat/20230518/hablar-a-tu-bebe-podria-cambiar-su-cerebro-a-nivel-celular-1139598416.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, bacterias, bebé, cerebro