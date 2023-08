https://sputniknews.lat/20230814/al-peronismo-le-hizo-falta-mas-decision-en-las-elecciones-primarias-de-argentina-amlo-1142637005.html

Al peronismo "le hizo falta más decisión" en las elecciones primarias de Argentina: AMLO

Al peronismo "le hizo falta más decisión" en las elecciones primarias de Argentina: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el resultado de las elecciones primarias en Argentina muestra que al peronismo, fuerza... 14.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-14T19:29+0000

2023-08-14T19:29+0000

2023-08-14T19:52+0000

américa latina

política

javier milei

andrés manuel lópez obrador

alberto fernández

argentina

méxico

fondo monetario internacional (fmi)

elecciones generales en argentina (2023)

peronismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0e/1142635411_0:132:1600:1033_1920x0_80_0_0_75213fa99ec0125980d285621b9f889f.jpg

"De manera respetuosa y cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, les faltó más decisión, zigzaguearon demasiado. Uno debe anclarse, no zigzaguear", apuntó en su conferencia de prensa matutina y añadió que lo único que siempre debió guiarles es el pueblo.Además, el mandatario mexicano dijo que la ventaja de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza y opositor al Gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, es también resultado de la crisis económica en la nación sudamericana."Cada país tiene su historia. No se pueden extrapolar experiencias. Es muy distinta la historia de México a la de Argentina (...). Sin embargo, en el caso de Argentina, le ha afectado mucho la crisis económica porque el gobierno de derecha y conservador de [Mauricio] Macri endeudó por completo al país con la complicidad del Fondo Monetario Internacional; le dieron dinero cuando se estaba rebasando la capacidad de pago de Argentina. ¿Por qué le dieron más de la cuenta? Porque estaban de por medio las elecciones y querían que Macri (...) continuara como presidente", refirió.Sin embargo, reflexionó López Obrador, al vencer Alberto Fernández en los comicios presidenciales de 2019, Argentina quedó con una profunda deuda. "El FMI le dio la espalda, aunque ellos eran corresponsables de ese endeudamiento. Esto precipitó una crisis económica que, desde luego, afectó al pueblo de Argentina y produjo inflación", agregó.Las elecciones primarias en ArgentinaCon 95,45% de las mesas escrutadas en Argentina, Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, tiene 30,16% de los votos, mientras que los dos candidatos de Juntos por el Cambio llegan a 28,26%. El peronismo, que actualmente gobierna el país, quedó en tercer lugar, con 27,18%.Pese a que las encuestas ubicaban en el tercer lugar a Milei, un economista carismático que saltó a la fama gracias a sus intervenciones televisivas y sus propuestas heterodoxas para combatir la dura crisis que atraviesa el país, el político libertario se coronó el 13 agosto pasado como el candidato más votado en las elecciones primarias para los comicios de octubre, que elegirán al nuevo presidente argentino.Su partido La Libertad Avanza, en su debut en unas elecciones generales, cosechó más de 6,5 millones de votos, según los resultados oficiales preliminares, por encima de las dos grandes coaliciones de Argentina.El presidente Alberto Fernández, quien no concurrió al búnker de Unión por la Patria, dijo, tras conocerse la derrota del peronismo, que había escuchado a "la voz del pueblo"."Ahora empieza la verdadera campaña en favor de la democracia y los derechos de la gente. Vamos a continuar unidos, defendiendo la patria y el trabajo, cuidando los derechos de la gente", afirmó el mandatario desde su cuenta de X (antes conocida como Twitter).

https://sputniknews.lat/20230814/sorpresa-en-argentina-el-libertario-milei-se-impone-en-las-elecciones-primarias-1142584213.html

https://sputniknews.lat/20230804/bullrich-vs-rodriguez-larreta-la-disputa-que-marca-el-futuro-de-la-derecha-argentina-1142280264.html

argentina

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, javier milei, andrés manuel lópez obrador, alberto fernández, argentina, méxico, fondo monetario internacional (fmi), elecciones generales en argentina (2023), peronismo