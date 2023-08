https://sputniknews.lat/20230804/bullrich-vs-rodriguez-larreta-la-disputa-que-marca-el-futuro-de-la-derecha-argentina-1142280264.html

Bullrich vs Rodríguez Larreta: la disputa que marca el futuro de la derecha argentina

Bullrich vs Rodríguez Larreta: la disputa que marca el futuro de la derecha argentina

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se mantienen cabeza a cabeza en una interna crucial rumbo a las elecciones presidenciales argentinas. En diálogo... 04.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-04T23:48+0000

2023-08-04T23:48+0000

2023-08-04T23:48+0000

américa latina

argentina

política

patricia bullrich

horacio rodríguez larreta

propuesta republicana (pro)

💬 opinión y análisis

paso

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/04/1142279376_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_756ff748512d792ce54eb866f04c52f4.jpg

Los dimes y diretes entre los principales contendientes y representantes electorales de la oposición argentina, agrupados en la coalición Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, han marcado gran parte de la agenda electoral del país sudamericano, entre una oposición que disputa volcarse hacia el centro o radicalizar sus posturas hacia la derecha.Ambos referentes de la oposición se enfrentarán en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, en las cuales el electorado argentino definirá quiénes serán los contendientes presidenciales definitivos para el periodo 2023-2027, de cara a la primera vuelta electoral, a celebrarse el 22 de octubre.No obstante, Fiore diferenció que Bullrich, presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO) y ministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), representa "más a la extrema derecha dentro de la coalición". En contraposición, Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "sigue mostrándose como alguien más de centro, de establishment, de élites", puntualizó.Fiore señaló, como una particularidad, que los dos precandidatos del macrismo "provienen del peronismo", pero con el devenir de sus carreras políticas se acercaron a la acera opuesta a conformar "lo que termina siendo el armado de Propuesta Republicana y Juntos por el Cambio", bajo el liderazgo de Macri.Bullrich, de hecho, suele ser señalada por su pasado en la Juventud Peronista, agrupación juvenil fundada en la década de 1950 y que adoptó posturas más radicales hacia la década de 1970, al punto de respaldar a la guerrilla urbana Montoneros."Ella dice 'si no es todo, es nada', hace propaganda política con las fuerzas de seguridad y promete un ajuste económico con represión", describió.Si bien el analista consideró que ambos candidatos apostarán por la fórmula "ajuste con represión" en caso de ser electos, aventuró que Bullrich "ya lo avisa desde antes y va a ser, claramente, mucho más dura".La elección interna dentro de Juntos por el Cambio se presenta como uno de los centros de interés en el proceso electoral argentino no solo por lo parejo de las encuestas, sino por las estimaciones de que un candidato macrista pueda ganar las elecciones en una hipotética segunda vuelta.Aún así, Fiore descree de que "necesariamente se defina el presidente en esa interna", dado que "a pesar de los números y la situación económica compleja, el candidato oficialista tiene chances". En efecto, el analista aseguró que el actual ministro de Economía y candidato con más chances de ganar la interna oficialista, Sergio Massa, "es competitivo".En esa pugna, Bullrich y Rodríguez Larreta también pueden diferenciarse en su capacidad de absorber los votos que en una primera vuelta pudieran ir al economista Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza. "El discurso de Milei indica que esos votos deberían ir hacia Bullrich, no hacia Larreta, pero después hay que ver cómo se comportan los votantes", explicó.

https://sputniknews.lat/20230625/con-cambios-de-ultimo-momento-argentina-ya-tiene-candidatos-para-la-eleccion-presidencial-1140930570.html

https://sputniknews.lat/20230803/argentina-en-una-situacion-delicada-viene-perdiendo-reservas-de-manera-sistematica-1142202388.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, política, patricia bullrich, horacio rodríguez larreta, propuesta republicana (pro), 💬 opinión y análisis, paso, elecciones