Alcalde de Buenos Aires presenta a gobernador como compañero de fórmula presidencial

BUENOS AIRES (Sputnik) — El gobernador de la provincia argentina de Jujuy (norte), Gerardo Morales, se postulará como vicepresidente como parte del binomio que... 24.06.2023, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

buenos aires

jujuy

horacio rodríguez larreta

gerardo morales

"Para mí es una gran alegría, un gran honor y orgullo contarles que Gerardo Morales será quien me acompañe como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos", sostuvo Rodríguez Larreta durante una comparecencia pública el 23 de junio. El gobernador jujeño, que se había perfilado como precandidato a la presidencia como referente de la Unión Cívica Radical (UCR), partido integrante de la principal coalición opositora Juntos por el Cambio, "es un hombre de acción de ir al frente, del hacer", aseguró Larreta. A poco más de 24 horas del cierre de listas, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires aseguró que los habitantes de la provincia de Jujuy "viven mucho mejor que hace ocho años", cuando Morales fue electo gobernador para un primer período (2015-2019) que luego revalidó por otros cuatro años. El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio elogió al mandatario provincial, que así rehúsa a continuar con su propia precandidatura presidencial, por haber creado "más trabajo gracias al impulso que le dio al litio, a la energía solar", destacó. Dentro del mismo espacio, la también precandidata a presidenta y ex ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Patricia Bullrich, formalizó al exdiputado de la UCR Luis Petri como su compañero de fórmula. Larreta también destacó a Morales por su capacidad de "evitar situaciones de violencia", en la misma semana en que el gobernador fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) por reprimir protestas que se oponían a una reforma de la Constitución provincial. Más precandidatosEl ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó que continuará en su cargo, por lo que despejó los rumores de una eventual postulación. Por parte del oficialismo, el ministro argentino del Interior, Wado de Pedro, anunció que competirá como precandidato a presidente en las elecciones primarias que tendrán lugar en agosto dentro de la coalición oficialista que se presentará a los comicios, Unidos por la Patria. En representación de la corriente kirchnerista que dentro del peronismo tiene por líder a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el ministro del Interior dijo querer una Argentina de progreso y de crecimiento compartido y prometió esforzarse para "volver a representar la grandeza de este país". El actual embajador en Brasil, ex vicepresidente (2003-2007) y exgobernador de la provincia de Buenos Aires (este), Daniel Scioli, también suscribió, con el apoyo del presidente, Alberto Fernández, su precandidatura para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se celebrarán el 12 de agosto. Scioli representará a la corriente interna "Unidos Triunfaremos" dentro del espacio Unidos por la Patria, nombre con el que se relanzó la actual coalición gobernante, Frente de Todos. Dentro de la terna de precandidatos del oficialismo, también figura el actual jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, el dirigente social Juan Grabois, el exvice gobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y el exdirector del Banco Nación Claudio Lozano. Dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), encabezan sus respectivas listas la diputada Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), y el legislador de la ciudad de Buenos Aires Gabriel Solano. También aspira al sillón de Rivadavia (presidencia) a través de su espacio La Libertad Avanza el economista de ultraderecha Javier Milei. Todos los precandidatos a la primera magistratura de la nación deberán estar confirmados el 24 de junio para poder competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorais (PASO), que el 12 de agosto definirán a los candidatos que podrán presentarse en las elecciones generales del 22 de octubre. En caso de que ninguna fórmula supere el 45% de los votos afirmativos o al menos alcance el 40% de los sufragios y mantenga una diferencia porcentual mayor a 10 puntos, se celebrará la segunda vuelta el 12 de noviembre.

2023

