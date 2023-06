https://sputniknews.lat/20230615/tras-el-cierre-de-alianzas-argentina-toma-la-recta-final-hacia-las-elecciones-presidenciales-1140576054.html

Tras el cierre de alianzas, Argentina toma la recta final hacia las elecciones presidenciales

Tras el cierre de alianzas, Argentina toma la recta final hacia las elecciones presidenciales

Ante un escenario donde se vislumbra una disputada contienda entre los tres espacios principales, las coaliciones cierran filas de cara a la designación de los... 15.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-15T22:11+0000

2023-06-15T22:11+0000

2023-06-15T22:11+0000

américa latina

argentina

política

javier milei

horacio rodríguez larreta

mauricio macri

partido justicialista (pj)

candidatos

candidatura

cristina fernández de kirchner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0f/1140576420_27:46:1107:653_1920x0_80_0_0_e3704e4328a1d746cbeb58f17570e445.jpg

Entre un mar de especulaciones en el plano político, la presentación formal de las alianzas que disputarán los comicios a nivel nacional constituye la primera certeza para un electorado virtualmente dividido en tercios. Lo que suceda hasta las elecciones generales del 22 de octubre estará marcado por las definiciones estratégicas de los sectores en pugna.La novedad central formalizada el 14 de junio —fecha límite para la inscripción— fue el cambio de nombre del oficialista Frente de Todos, que pasará a llamarse Unión por la Patria (UP), emulando lo decidido por la alianza Cambiemos en 2019 cuando —bajo el Gobierno de su referente Mauricio Macri (2015-2019)— adquirió el actual sello de Juntos por el Cambio. La tercera fuerza principal es la liderada por el economista Javier Milei, fundador de La Libertad Avanza.Borrón y cuenta nuevaCon el rebranding en marcha, pero sin haber definido aún las candidaturas, el oficialismo buscará seducir a un electorado que lo llevó al poder con un contundente 48% en 2019, pero que le dio la espalda en las elecciones legislativas del 2021, en las que sufrió un duro revés del que salió victoriosa la oposición.Conformado por 15 partidos nacionales, la UP afronta el desafío de mantener la unidad pese a las ásperas disputas internas entre los espacios referenciados en su tres principales figuras: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa."El principal aspecto a remarcar es que se mantuvo unido, cosa que estuvo en peligro en muchos momentos", resume ante Sputnik la politóloga María Esperanza Casullo. El hecho de haber cerrado la inscripción de la flamante alianza no exime al Gobierno del fuego amigo que lo caracterizó.La prueba cabal la dio el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires —liderado por Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta—, el cual mediante un comunicado cargó con nombre y apellido contra el propio Alberto Fernández y su embajador en Brasil, Daniel Scioli —uno de los alfiles del mandatario para disputar la presidencia— por haber rechazado la propuesta relativa a la estrategia electoral.El reproche público exhibe el problema de fondo del Gobierno: la dificultad para consensuar un candidato tras el renunciamiento de Cristina Fernández a presentarse en los comicios. "No hay claridad respecto a quiénes van a postularse, más allá de las distintas expresiones en danza. La decisión de Cristina generó un proceso de dispersión en la dirigencia, que requiere de un ordenamiento interno", dice a Sputnik Pablo Romá, sociólogo y director de la consultora Circuitos.El desafío es mayúsculo. Por fuera de las discusiones internas, el Gobierno afronta el desafío al que la vicepresidenta puso título durante una alocución pública: "Tenemos que volver a enamorar a la gente". La economía aún no ayuda: la inflación del 7,8% que arrojó el mes de mayo —que eleva la interanual al 114,2%—, si bien muestra un descenso con respecto a abril, constituye el problema central que afecta a todas las tribus del oficialismo."Todos los sectores llegan un tanto disminuidos porque estos cuatro años de gobierno no han sido fáciles. Más allá de los errores, la economía sufrió un montón de crisis exógenas: el coronavirus, la guerra en Europa y luego la peor sequía de los últimos cien años", considera Casullo.El PASO adelanteCorrida Cristina Fernández y también el propio presidente —quien emuló a su vice al anunciar que no iría por la reelección—, el tablero electoral oficialista presencia una danza de nombres de candidatos a unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), dentro de la cual se destacan cuatro nombres: el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el embajador Daniel Scioli; el ministro Sergio Massa y el gobernador de la provincia de Buenos Aires (este), Axel Kicillof.Considerando que Kicillof anunció públicamente que buscaría la reelección en el distrito más poblado del país, los consultores coinciden en que Massa se ubica algo por encima de sus virtuales contrincantes: "Es el candidato que mejor mide dentro de la alianza. Está mejor posicionado que el resto. Tiene las palancas de la economía y hoy es un sostén central de la coalición", dice Romá.Según los analistas, De Pedro constituye una alternativa atendible, pero enfrenta un bajo nivel de conocimiento público a lo ancho del país. "Es una figura muy interesante por su juventud y frescura, y es el que mejor representa ideológicamente a Cristina. Sin embargo, creo que aún le falta rodaje político para ser presidente en un contexto de crisis", apunta el analista.El caso del embajador en Brasilia es particular. El respaldo recibido por el presidente de la Nación es directamente proporcional a la resistencia esgrimida por los otros dos accionistas principales del Gobierno, Cristina y Massa, quienes dieron señales tendientes a frenar su postulación. Sin embargo, Romá considera que "Scioli tiene potencial y ya armó definitivamente su candidatura. Nadie tiene hoy la autoridad política para obligarlo a bajarse".Si bien no participará de la contienda, la vicepresidenta mantiene un poder decisorio central a la hora de inclinarse por alguno de los nombres en pugna. Según Casullo, "el sector liderado por Cristina sigue siendo el más consolidado, y ella sigue mantiene el poder, aunque ya no la capacidad de designar candidato del mismo modo que en 2019".A cielo abiertoEn la oposición, el clima interno no es mucho más alentador. Juntos por el Cambio hoy ve crecer una creciente tensión abierta entre sus dos principales contendientes, tras el renunciamiento del expresidente Macri a presentarse como candidato.Mientras que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, parecía consolidar su figura en función de una imagen "dialoguista", los dardos de su adversaria Patricia Bullrich —exministra de Seguridad de Macri, de perfil marcadamente confrontativo— parecieran estar surtiendo efecto."Larreta llega peor de lo que él pensaba a raíz de la consolidación de Bullrich. Sin embargo, creo que encontró un perfil que le funciona, al confrontar más con ella e incluso con el propio Macri", resume Casullo. "El principal desafío de Larreta consiste en seducir a los votantes más duros de su espacio, que hoy se inclinan por la exministra por su discurso", agrega.La lectura es compartida por Romá: "Hoy Bullrich logra representar a su base electoral mejor que Larreta, y por eso el intendente intenta generar alineamientos con otros sectores de la coalición", señala el consultor.La Libertad ¿avanza?Consolidado como tercera fuerza a nivel nacional, el espacio La Libertad Avanza, liderado por el economista libertario Javier Milei, también enfrenta un camino sinuoso de cara a las elecciones. Los magros resultados obtenidos en los comicios provinciales, donde sus aliados apenas cosecharon un puñado de votos, lleva a los expertos a reconsiderar su peso en el tablero nacional."Hace mucho tiempo que en Argentina no hay una tercera fuerza con el peso que hoy tiene Milei, pero la situación parece haber cambiado. Hace unas semanas el consenso indicaba que estaba primero en las encuestas, con posibilidades concretas de ser presidente, y hoy eso aparece relativizado", considera Casullo.Según Romá, "a Milei parecen pesarle las derrotas provinciales. Su candidatura nacional daba la impresión de venir creciendo sin techo, pero los resultados le imponen un límite claro. Algunas encuestas lo ubican entrando al balotaje, y yo creo que hoy eso es muy complicado".

https://sputniknews.lat/20230610/el-oficialismo-y-la-oposicion-muestran-sus-fisuras-de-cara-a-las-elecciones-en-argentina-1140412247.html

https://sputniknews.lat/20230413/ruptura-dentro-de-la-oposicion-en-argentina-macri-dejo-de-ser-el-jefe-1138073622.html

https://sputniknews.lat/20230612/la-oposicion-se-fortalece-en-elecciones-provinciales-en-argentina-1140477231.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

argentina, política, javier milei, horacio rodríguez larreta, mauricio macri, partido justicialista (pj), candidatos, candidatura, cristina fernández de kirchner, alberto fernández, 💬 opinión y análisis, elecciones generales en argentina (2023)