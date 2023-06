https://sputniknews.lat/20230625/con-cambios-de-ultimo-momento-argentina-ya-tiene-candidatos-para-la-eleccion-presidencial-1140930570.html

Con cambios de último momento, Argentina ya tiene candidatos para la elección presidencial

Con cambios de último momento, Argentina ya tiene candidatos para la elección presidencial

Tras la designación del ministro de Economía Sergio Massa como candidato de consenso del Gobierno —descartando una voraz interna anunciada un día antes—, se...

La carrera ya empezó. La formalización de las candidaturas terminó con una definición de listas plagada de disputas al interior de las alianzas. Finalmente, el gobierno del Frente de Todos —ahora Unión por la Patria— anunció que llevaría un candidato de unidad. La coalición opositora de Juntos por el Cambio irá hacia una interna inflamable. Los libertarios liderados por Javier Milei buscarán ingresar al balotaje tras magros resultados en los comicios provinciales.El golpe de timón lo dio el oficialismo. Cuando faltaban dos días para el cierre de listas, todo parecía encaminado hacia una disputa interna entre el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli —respaldado por el presidente Alberto Fernández, quien había anunciado que no buscaría la reelección— y Eduardo "Wado" de Pedro, el ministro del Interior de la Nación y cercano a la actual vicepresidenta y exmandataria (2007-2015) Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Ambos contendientes ya habían difundido spots anunciando sus candidaturas.Sin embargo, en la noche del viernes 23 de junio, tras una jornada plagada de llamados entre los principales dirigentes del Gobierno, finalmente la coalición anunció que presentaría un candidato de consenso mayoritario: el plenipotenciario ministro de Economía Sergio Massa, quien reunió el apoyo del presidente, la vice y los gobernadores provinciales aliados al oficialismo.Tras la noticia, el dirigente social Juan Grabois —hombre de peso en el ala izquierdista de la coalición— anunció que no apoyaría al ministro a cargo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que, en cambio, disputaría la interna constituyéndose él mismo candidato al frente de la agrupación Justa y Soberana.De este modo, el tablero electoral de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (donde se definen a los competidores para las elecciones generales entre las fuerzas) queda conformado por los siguientes candidatos:El retador dentro de la alianza oficialista es el mencionado Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, quien estará acompañada por Paula Abal Medina como candidata a vicepresidenta.Por un lado, el "moderado" Horacio Rodríguez Larreta —jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— llevará como vice a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, la provincia que estuvo en el ojo de la tormenta por la represión a los manifestantes que protestaban contra la reforma constitucional.La otra fórmula estará encabezada por Patricia Bullrich —exministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), catalogada como "halcón" por su discurso combativo— y llevará como aspirante a vice a Luis Petri, el exdiputado nacional que se postuló a gobernador de la provincia de Mendoza pero perdió en la elección interna.Las chances del oficialismoSi bien el ministro Massa aún debe superar a Grabois —pese a contar con el respaldo de la mayoría de la coalición gobernante—, según los especialistas su postulación augura un mayor grado de competitividad que el que hubiera supuesto la de Eduardo De Pedro —cuya candidatura fue dada de baja— o la de otro referente más alineado con la vicepresidenta."Massa es una figura más fuerte y que quizás complique a la oposición, porque al no estar tan identificado con Cristina puede disputar el voto más moderado o 'de centro', que puede ser fundamental. Es sin dudas el candidato de unidad que buscaba un sector del gobierno", dice a Sputnik el politólogo Juan Negri.La contracara de la ventaja que supone para él haberse impuesto a los otros contendientes reside en que como ministro de Economía su futuro depende en gran medida de los resultados que obtenga. Frente a una inflación interanual por encima del 114% —la más alta en 32 años— el desafío exhibe serios obstáculos.Según Negri, "el aspecto negativo de la elección de Massa es que su desempeño estará más atado a la economía que nunca antes. Si la inflación sigue en valores tan altos, eso directamente impactará en los votos que logre cosechar"."Es una elección con un escenario económico muy complicado, porque la economía explica mucho de cómo le va a ir a un oficialismo. Sin ir más lejos, eso es lo que le hace perder la elección a Macri en 2019", señala el politólogo.Abstrayéndose de los nombres en pugna, el politólogo remarca un aspecto central de la elección de Massa como candidato. Corrida la vicepresidenta de la carrera —tras anunciar que no aspiraría a ningún cargo luego de recibir la condena judicial en la llamada "Causa Vialidad"—, el hecho de que la cabeza de la fórmula esté liderada por un dirigente que no responde a la exmandataria sienta un precedente tras 20 años de hegemonía en el peronismo (nacida con la asunción presidencial de Néstor Kirchner en 2003).La batalla en la oposiciónAl otro lado del río, la contienda entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich promete una competencia pari passu. Según el analista político Julio Burdman, "las elecciones primarias van a ser muy reñidas en Juntos por el Cambio. Pocas veces vimos este nivel de competencia interna. Si bien en algunas encuestas Bullrich parece ser la candidata favorita, no podemos dar ningún resultado por sentado".Ante la consolidación de la exministra de Seguridad dentro del llamado 'núcleo duro' de votantes —debido a su discurso abiertamente combativo contra el Gobierno—, Rodríguez Larreta buscó solidificar una postura más determinada al elegir como vice al gobernador Gerardo Morales, quien viene de ordenar la represión a las protestas en la provincia de Jujuy.Sin embargo, el riesgo que afronta el sector "moderado" identificado con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consiste en que —en caso de lograr imponerse en la interna— los votantes de su rival terminen alejándose de su espacio en favor del libertario Javier Milei, cuyo discurso combativo podría atrapar a una porción del electorado de Bullrich.Negri lo dice sin eufemismos: "El crecimiento de una opción a la derecha, como Milei, es una amenaza concreta. Si Bullrich pierde la interna es posible que muchos de sus votantes no apoyen a Larreta y terminen decantándose por el libertario".Pese a la diferencia de modos, según el investigador no existen demasiadas diferencias entre los contendientes a la hora de referirse a las dificultades que atraviesa el país: "Lo interesante es que en la visión económica no son tan distintos. La clave pasa por una especie de conexión con el votante en torno a su frustración, y Bullrich parece mucho más conectada con ese sentir", señala el politólogo.La disputa abierta en la coalición responde, en cierto punto, al corrimiento de Mauricio Macri de su lugar preponderante en la alianza, hecho consumado en su renuncia a cualquier candidatura en los comicios. Según Negri, el expresidente "siempre logró ordenar la interna. Ahora que se corre del centro, la oposición se desordenó violentamente"."Esto da cuenta del progresivo opacamiento de la figura de Cristina y de Macri. Lo que pasa con la vicepresidenta en el peronismo —el problema de la sucesión de liderazgo— es asemejable a lo que pasa con el expresidente en Juntos por el Cambio", considera el analista.El sueño de los libertariosPese a no tener una interna que desafíe la conducción de Javier Milei, La Libertad Avanza verá en las elecciones primarias una posibilidad para verificar qué porción de los votantes la apoyan efectivamente.Tras una sucesión de adversos resultados en las elecciones provinciales —si bien no apoyó a candidatos en todos los distritos, los que sí contaron con el respaldo del partido lograron un magro desempeño—, Milei busca dejar de lado los rumores sobre una posible caída en intención de voto para ratificar la tendencia creciente en una parte importante de la población, principalmente entre los jóvenes.Según Julio Burdman, "por más que varios analistas han dicho que se está 'desinflando', Milei sigue siendo un tercer actor competitivo. Su activo es que está en un en un océano grande: hay una porción muy importante de los argentinos que hoy no quieren saber nada con ninguno de los dos frentes dominantes".

