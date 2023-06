https://sputniknews.lat/20230608/soy-batman-la-insolita-respuesta-de-macri-ante-los-problemas-en-la-oposicion-argentina-1140317564.html

"Soy Batman": la insólita respuesta de Macri ante los problemas en la oposición argentina

"Soy Batman": la insólita respuesta de Macri ante los problemas en la oposición argentina

El expresidente argentino Mauricio Macri respondió de forma irónica a los cuestionamientos que hablaban de su supuesto "lado oscuro". Alejado de las... 08.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-08T04:45+0000

2023-06-08T04:45+0000

2023-06-08T04:45+0000

américa latina

política

mauricio macri

elisa carrió

argentina

paso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108739/25/1087392543_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e861f904b4910c5e4e99d1f0e8a2261c.jpg

El expresidente argentino Mauricio Macri sorprendió durante una entrevista al compararse con el célebre personaje de cómics de DC en un intento por responder, de forma irónica, a los cuestionamientos que recibe en la interna de la coalición que fundó, Juntos por el Cambio.La frase de Macri es, en realidad, una respuesta directa a un cuestionamiento hecho por la exdiputada Elisa Lilita Carrió, quien lidera el partido Coalición Cívica y también competirá por la presidencia en las elecciones de Juntos por el Cambio.Entrevistada por el canal TN, Carrió defendió la posibilidad de que la coalición opositora integre a dirigentes provenientes del peronismo, algo que divide posturas a la interna del macrismo."Sé que necesitamos una alianza mayor. Yo no soy antiperonista, hay gente valiosa del peronismo que se puede incorporar y este era el criterio de Macri", sostuvo Carrió, en referencia a la posible incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti.No obstante, la exdiputada apuntó sus dardos contra Macri, a quién acusó de obstruir la construcción de alternativas electorales en la interna. "Todos los expresidentes, si no pueden ser presidentes, quieren que el otro pierda", comentó.Carrió añadió que Macri "tiene dos lados, uno claro y uno oscuro" y sostuvo que "su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio", en referencia a que el exmandatario respaldaría la candidatura externa del 'libertario' Javier Milei."Macri va a votar en contra [de incorporar a Schiaretti], pero también lo van a hacer con [el liberal, José Luis] Espert. Es el mantenimiento del poder en el fútbol y también en la Argentina. Cuando uno tiene mucha ambición de poder, no para", concluyó Carrió.En efecto, Macri se mostró contrario a la incorporación de Schiaretti y acusó al precandidato Horacio Rodríguez Larreta de ayudar a "confundir a los cordobeses".

https://sputniknews.lat/20230607/peronistas-no-kirchneristas-la-estrategia-que-divide-al-macrismo-en-argentina-1140281931.html

https://sputniknews.lat/20230413/ruptura-dentro-de-la-oposicion-en-argentina-macri-dejo-de-ser-el-jefe-1138073622.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, mauricio macri, elisa carrió, argentina, paso