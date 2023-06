https://sputniknews.lat/20230607/peronistas-no-kirchneristas-la-estrategia-que-divide-al-macrismo-en-argentina-1140281931.html

"Peronistas no kirchneristas": la estrategia que divide al macrismo en Argentina

La posible incorporación de figuras políticas identificadas con el peronismo divide a la interna de Juntos por el Cambio, la coalición liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019). La gota que derramó el vaso fue la posibilidad de acercar al macrismo al actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).La llegada de Schiaretti dividió a los dos principales precandidatos del macrismo: mientras el actual jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, defiende la necesidad del sector de "ampliarse", la exministra de Seguridad y presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, rechaza la llegada de exmiembros del peronismo.La propuesta no fue bien recibida en las huestes de Bullrich, que asume la llegada de Schiaretti como un desvío de su caudal electoral. "Voy a ser muy clara y auténtica: quien impulsa la incorporación de Schiaretti es porque tiene miedo de perder las PASO conmigo. Hablar ahora de sumarlo es poner una bomba en la campaña de Córdoba", aseguró la exministra, cuya postura es respaldada por el propio Mauricio Macri.En efecto, Bullrich tiene entre sus dirigentes más cercanos al senador y candidato a gobernador de Córdoba Luis Juez, quien en una rueda de prensa aseguró que sumar a Schiaretti "complejiza todo porque el candidato (a la gobernación) expresa todo lo contrario a lo que venimos a plantearle a la sociedad cordobesa". "Nosotros no vamos a tolerar la incorporación", concluyó.Un "frente de frentes"El propio Schiaretti insistió en la necesidad de lograr acuerdos programáticos para alcanzar la conformación de un "frente de frentes" capaz de competir por el electorado peronista."Estoy convencido de que lo que Argentina necesita para dejar atrás años de decadencia y frustración es tener un programa de gobierno en común, hacer nueva alianza con parte de quienes coincidimos y un gobierno de unidad nacional", insistió Schiaretti.Una postura similar tiene el diputado Florencio Randazzo, que fuera ministro del Interior de Cristina Fernández de Kirchner y que, si bien se distanció del kirchnerismo, asegura que no abandonó el peronismo, a pesar de que busca una posible alianza con Juntos por el Cambio. "Eso no implica incorporarnos a ningún otro partido. Somos peronistas y lo vamos a seguir siendo", afirmó en redes sociales el diputado bonaerense."Con Juan Schiaretti venimos trabajando para que todos y todas los que estemos convencidos de que la Argentina debe abandonar la grieta, participemos de una gran PASO", publicó Randazzo en Twitter, asegurando que "el país necesita de radicales, peronistas, socialistas, liberales, hombres y mujeres del PRO y de todos los partidos con compromiso para trabajar en serio en cambiar esta dolorosa realidad".También aparece en esta lista el peronista Diego Bossio, quien fue director de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante la presidencia de Fernández de Kirchner pero ahora promueve la construcción de un "peronismo alternativo"."Con Schiaretti y Randazzo estamos convencidos que Argentina puede salir de la decadencia si logramos construir una coalición amplia, que una a todos los que no queremos más grieta, sino más diálogo", sostuvo Bossio.Pero no todos los peronistas no kirchneristas, como suelen ser denominados estos dirigentes, comparten la idea de sumarse a filas macristas. El exgobernador de la provincia de Salta (norte), Juan Manuel Urtubey, se desmarcó de sus pares y rechazó de manera contundente formar parte de Juntos por el Cambio."No todos somos lo mismo. Mi mirada surge de la convicción de un peronismo que le sirva a la Argentina. El peronismo que piensa en crecer y no en ajustar, que supera crisis y no las administra", agregó, para finalizar remarcando que "no todos somos iguales". UUrtubey en 2019 conformó Alternativa Federal junto a Miguel Pichetto —que más tarde se adhirió al sector de Macri— y el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

