El expresidente ecuatoriano Rafael Correa califica de "complot" el asesinato de candidato

QUITO (Sputnik) — El expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), calificó de un "complot" el asesinato del candidato presidencial Fernando... 14.08.2023, Sputnik Mundo

"Ecuatorianos. No me queda la menor duda, abran los ojos, están encubriendo algo muy grave. No me queda la menor duda que es un complot y está involucrada la policía", manifestó el exmandatario a la televisora local RTS. Correa mostró consternación por el crimen, en el cual resultaron heridas otras personas y murió uno de los presuntos victimarios y cuestionó que embarcaron al candidato en un auto donde no estaba el chofer, como habría ocurrido en este caso, cuando la persona protegida sería la última en abordar el vehículo. El expresidente Correa añadió que ahora se conoce por declaraciones del guardaespaldas de Villavicencio que había llegado con el auto blindado a recogerlo, pero se equivocó de puerta y estaba en la parte posterior del lugar donde se desarrollaba el mitin, mientras el candidato salió por la puerta delantera del inmueble aun cuando se le dijo que en dos minutos le recogían donde estaba. "Si saben que el carro blindado está ahí, por qué no esperaron dos minutos. Pero para mí es más claro que el agua, esto es un complot y necesariamente con vinculaciones de la policía, no puede ocurrir de otra forma", aseveró. En la entrevista con el canal televisivo, Correa señaló que ahora no se encuentra el celular de Villavicencio y se cuestionó qué se estaría ocultando con ello. Apuntó que el candidato tenía un cuarto o quinto puesto en las encuestas de preferencias de los votantes previo a las elecciones y "muerto era más valioso que vivo para protervos intereses de cierta gente", entre quienes mencionó a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, quien lidera el Movimiento Construye, por la cual se postuló Villavicencio, y también el exministro del Interior, Patricio Carrillo, actual candidato al Parlamento, y el brazo derecho de este, Fausto Salinas, Comandante General de la Policía Nacional. "Y ahí tendrá la respuesta, pero lo de Villavicencio es un complot, y es un complot evidente", remarcó.Las declaraciones de Correa tienen lugar en medio de acusaciones de sus adversarios políticos que lo acusan de ser el culpable del crimen, con el argumento de que Villavicencio era un opositor acérrimo suyo y del movimiento político que él lidera, Revolución Ciudadana. Al respecto, el exmandatario enfatizó que se trata de un complot para perjudicar al movimiento de la Revolución Ciudadana, para lograr una segunda vuelta en las próximas elecciones anticipadas, para las cuales la candidata Luisa González, de esta agrupación política, encabeza las encuestas como favorita.

