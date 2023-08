https://sputniknews.lat/20230814/expertos-ven-oportunidad-estrategica-de-desarrollo-en-apuesta-de-bolivia-por-los-brics-1142640357.html

Expertos ven oportunidad estratégica de desarrollo en apuesta de Bolivia por los BRICS

Expertos ven oportunidad estratégica de desarrollo en apuesta de Bolivia por los BRICS

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El eventual ingreso de Bolivia al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) significaría una nueva oportunidad de... 14.08.2023

Los expertos destacaron los beneficios que esa asociación puede aportar al país andino, que se podría materializar durante la próxima cumbre de mandatarios del bloque, a celebrarse en Sudáfrica entre el 22 y 24 del agosto. El analista internacional Hugo Siles, quien fue ministro de Autonomías durante la administración de Evo Morales (2006-2019), destacó que los BRICS representan más del 42% de la población mundial y cerca del 31% de la economía global, y subrayó la importancia de "una relación horizontal sin condicionamientos" en el bloque. Siles consideró que la participación activa de Bolivia en la cumbre del BRICS ofrecerá al país la oportunidad de exponer temas de relevancia global, como su modelo de desarrollo de economía comunitaria y sustitución de importaciones. Bolivia manifestó en junio el interés de formar parte del bloque y la cancillería anunció que el presidente del país, Luis Arce, estará en Sudáfrica para participar de la cumbre BRICS Plus, el 24 de agosto, tras la reunión formal de este grupo de naciones. "El país, con vastos recursos naturales como el litio, hierro y gas, puede aprovechar el multilateralismo efectivo para expandir su comercio y asociaciones estratégicas con otras naciones", dijo el exministro. "Además, la posibilidad de utilizar nuevas formas de pago fuera del sistema mundial SWIFT, como el sistema de pagos de China, podría potenciar aún más la economía boliviana", añadió. SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional Litio En tanto, Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Grupo de Investigación en Gobierno y Políticas Públicas (Gigapp), también destacó la importancia económica de los BRICS, porque "pueden aportar a Bolivia, especialmente en relación con sus reservas de litio". Bolivia es la "primera reserva mundial de litio" porque pasó de 21 a 23 millones de toneladas verificadas mediante un estudio, cuyos resultados fueron presentados el 20 de julio por el presidente Arce. Por su parte, el experto boliviano en geopolítica, Raúl Ruiz, subrayó en diálogo con Sputnik que Bolivia busca fortalecer su posición e influencia en asuntos globales a través de la cooperación comercial y diversificación de socios. Destacó "los beneficios económicos, el intercambio de conocimientos y tecnología, así como la apertura a una plataforma de integración e influencia en la política internacional". Además, los analistas consultados por esta agencia coincidieron en que, a pesar de las diferencias entre los enfoques y objetivos del Mercosur (Mercado Común del Sur) y el BRICS, existe la posibilidad de una agenda de complementariedad. Los países fundadores de la BRICS determinaron en 2017 un mecanismo que se conoce como BRICS Plus para incluir otros países con importantes economías en desarrollo. A la fecha, al menos otros 25 países solicitaron unirse a los BRICS, entre ellos: Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Egipto, Indonesia, Irán y Turquía.

