https://sputniknews.lat/20230810/no-solo-litio-bolivia-va-hacia-la-industrializacion-con-40000-millones-de-toneladas-de-hierro-1142447678.html

No solo litio: Bolivia va hacia la industrialización con 40.000 millones de toneladas de hierro

No solo litio: Bolivia va hacia la industrialización con 40.000 millones de toneladas de hierro

Jorge Alvarado, presidente del complejo siderúrgico El Mutún, dialogó con Sputnik sobre la construcción de esta obra anhelada durante décadas, con la cual el... 10.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-10T04:45+0000

2023-08-10T04:45+0000

2023-08-10T04:45+0000

economía

bolivia

hierro

luis arce

evo morales

movimiento al socialismo (mas)

minerales

📈 mercados y finanzas

industrialización

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0a/1142445709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf7df54e273bd1516747d8e84ba8d09a.jpg

El complejo siderúrgico de El Mutún, un viejo anhelo de Bolivia, está por inaugurarse en el departamento de Santa Cruz de la Sierra (este). Con al menos 40.000 millones de toneladas de hierro, cuenta con una de las reservas más grandes de este metal en el mundo.Las siete plantas del complejo, situado a 640 kilómetros de la capital cruceña, funcionarán a pleno en 2025. Jorge Alvarado, presidente de la empresa estatal, contó a Sputnik qué falta para que comience la producción, la cual en una primera etapa será de 200.000 toneladas anuales.Alvarado explicó que en una segunda etapa explotarán 500.000 toneladas anuales, con lo cual estará satisfecha la demanda interna de acero. Finalmente, se extraerán 1 millón de toneladas, para destinar la mitad a la exportación.La explotación del cerro El Mutún es un proyecto surgido en la década de 1970. Tomó un nuevo impulso en 2007, durante la presidencia de Morales. Pero la empresa Jindal, de India, no tuvo la capacidad para poner en pie esta iniciativa."Desgraciadamente, esta empresa india no cumplió el contrato ni las inversiones comprometidas. Por esa razón el Gobierno decidió disolver el contrato", apuntó.Hubo que esperar hasta 2016 para que se adjudicara la construcción del complejo a la empresa china Sinosteel, con una inversión de 446 millones de dólares.En 2019, meses antes del derrocamiento de Morales, se inició la construcción. Pero quedó detenida durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), con el agregado de las restricciones impuestas en la pandemia de COVID-19, llegada a esta región en marzo de 2020.Luego de los turbulentos 2019 y 2020 hubo que reiniciar la construcción de la infraestructura, así como el montaje de los equipos llegados de España y Alemania.Alvarado detalló que de las siete plantas, cinco son parte de la cadena productiva. La primera es la planta de concentración, donde se tritura y muele el mineral de hierro extraído del cerro. En estado de polvo pasa a la planta de peletización, donde le dan forma de pellets de un diámetro de ocho centímetros."Posteriormente se pasa a la planta de reducción directa, donde se encuentra el reactor, por cuya acción se produce el hierro esponja, donde ya se eliminan muchas impurezas que contiene el hierro", hasta alcanzar una pureza del 99%.Pasa a la planta de aceración, donde es fundido en hornos a gas y eléctricos. "Se hace el producto final en la planta de laminación, donde producimos barras corrugadas para la construcción de diferentes diámetros, que son materia prima para la elaboración de tuercas, tornillos, clavos y alambres", describió el presidente de El Mutún.La sexta planta es de energía eléctrica y la séptima de servicios auxiliares.Altas importacionesAlvarado comentó que la demanda de acero en Bolivia es de 450.000 toneladas anuales, que actualmente llegan de Perú, Argentina y Brasil. Cuando El Mutún funcione a pleno, estará cubierta la mitad de los requerimientos nacionales.Destacó que el complejo "va a funcionar a gas, a diferencia de otras plantas siderúrgicas a nivel internacional, que operan a carbón y son fuentes de contaminación bien grande".Y agregó: "Otro aspecto particular de este complejo es que en el mismo vamos a producir energía eléctrica. Ya está montada la planta eléctrica, que va a generar 108 megavatios".El corazón del complejoAlvarado mencionó que, según el cronograma, el complejo debía estar listo a finales de 2023. Pero por algunos retrasos se inaugurará entre febrero y marzo de 2024. "Todavía están en construcción algunos componentes de la planta de reducción directa, donde se va a encontrar el reactor, que es como el corazón de un complejo siderúrgico".El Gobierno de Luis Arce espera articular la producción de este complejo con su plan industrializador, que tiene a la explotación de litio como uno de sus puntales. A mediano y largo plazo, se prevé construir en Bolivia baterías y autos eléctricos, para lo cual será indispensable contar con el acero de El Mutún.El presidente de El Mutún parece hecho a la medida de grandes desafíos, como la construcción de este complejo. Anteriormente fue presidente de la empresa Misicuni, que consta de una represa en Cochabamba desde donde se distribuye agua a comunidades y también se genera electricidad. Estudió Ingeniería en Rusia, fue embajador en Venezuela y también diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

https://sputniknews.lat/20230726/una-posicion-mas-favorable-las-ventajas-de-bolivia-por-sus-altas-reservas-de-litio--1141919854.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, hierro, luis arce, evo morales, movimiento al socialismo (mas), minerales, 📈 mercados y finanzas, industrialización, 💬 entrevistas