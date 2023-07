https://sputniknews.lat/20230726/una-posicion-mas-favorable-las-ventajas-de-bolivia-por-sus-altas-reservas-de-litio--1141919854.html

"Una posición más favorable": las ventajas de Bolivia por sus altas reservas de litio

El presidente Luis Arce anunció que el país cuenta con 23 millones de toneladas de litio, lo cual brinda al país mayor capacidad de negociación para decidir... 26.07.2023

El mandatario boliviano dio esta información el pasado 20 de julio, en el municipio de Coipasa, departamento de Oruro, cuyo salar tiene 1,8 millones de toneladas de este metal. En Pastos Grandes, de Potosí, fueron detectadas 200.000 toneladas.Hacia fin de año se realizará la certificación internacional de estos recursos. Para ello, el Gobierno abrirá la convocatoria a empresas de todo el mundo para realizar el estudio.De esta manera, Bolivia pasa de tener 21 millones de toneladas de litio a 23 millones. Junto con Argentina, poseedora de 20 millones de toneladas, y Chile (11 millones de toneladas), conforman el llamado Triángulo del Litio, que posee alrededor del 60% de las reservas mundiales del llamado oro blanco.El experto evaluó que el incremento de las reservas beneficia a Bolivia, al consolidarlo como mayor poseedor y, próximamente, mayor productor mundial. Agregó que las 23 millones de toneladas sitúan al país en una posición más favorable al momento de negociar sobre la venta y la industrialización de este recurso.Los resultados de la industrialización del litio "recién serán tangibles a partir de 2025, cuando ya se estima que tendremos una producción anual de 100.000 toneladas", consideró.Campero se refería a las cuatro plantas industrializadoras en construcción, tres de las cuales son de empresas chinas y una —la del salar de Pastos Grandes, en Potosí— de la firma Uranium One, parte de la corporación estatal Rosatom de Rusia. Se calcula que cada una producirá 25.000 toneladas anuales.Además está la planta de Llipi, en el salar de Uyuni (Potosí), que será inaugurada el próximo 6 de agosto, Día de la Independencia. Es manejada por la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y tendrá una producción anual de 15.000 toneladas. Por ello, el Gobierno prevé disponer de 115.000 toneladas anuales a partir de 2025.Por su parte el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, dijo a la radio Panamericana: "Tenemos un desafío implementado a 2026 y es el de obtener 9.600 millones de dólares por ingresos de la extracción directa de litio, la construcción y puesta en marcha de esta producción a través de la planta de carbonato de litio para la producción en escala industrial".¿Habrá más litio?Bolivia tiene 32 salares en la región andina, algunos de los cuales también podrían contar con reservas de litio."Primero debemos consolidar las cuatro industrias grandes. Luego se debería explorar otros terrenos para garantizar la posesión de estos recursos", afirmó.En el mismo sentido, el embajador de Rusia en Bolivia, Mikhail Ledenev, declaró ante la prensa en La Paz que las inversiones en Pastos Grandes serán de más de 600 millones de dólares.Sobre el aumento de las reservas a 23 millones de toneladas, el diplomático afirmo: "Estoy convencido de que no es la cifra final, porque hace falta hacer bastantes trabajos para tener una cifra definitiva".El salar que explotará la empresa de Rusia, con 200.000 toneladas de litio, es pequeño en comparación con las reservas de Coipasa (1,8 millones) o Uyuni. A razón de 25.000 toneladas producidas al año, se quedaría sin recursos en ocho años. ¿Sigue siendo rentable?Silencio en la oposiciónCuando se firmó el convenio con Uranium One Group y la empresa china Citic Guoan, el pasado 30 de junio, algunos legisladores de la oposición advirtieron que coordinarían acciones de protesta con instituciones cívicas potosinas. Observaban que el Gobierno no les consultó ni informó sobre los términos del documento suscrito.Un mes después, no se oyó ninguna voz de reclamo. De todos modos, "creo que hay que tener cuidado en el manejo del componente social", representado parcialmente por el Comité Cívico Potosinista, "que durante muchos años antes del golpe de Estado [de 2019] velaba por intereses de carácter individuales y sectoriales, sin pensar en un proyecto de país", comentó el analista.Y recordó que "el descubrimiento del litio no data del Gobierno de Evo Morales (2006-2019). Ya se realizaron estudios en los años 70, en periodos de dictaduras militares. Pero nunca le dieron interés. Recién cuando el Gobierno del MAS le dio importancia, estos sectores políticos tomaron protagonismo".

bolivia

potosí

