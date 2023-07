https://sputniknews.lat/20230704/es-saludable-que-nos-podamos-alinear-con-rusia-y-china-el-futuro-del-litio-en-bolivia-1141211911.html

"Es saludable que nos podamos alinear con Rusia y China": el futuro del litio en Bolivia

"Es saludable que nos podamos alinear con Rusia y China": el futuro del litio en Bolivia

Cuando comiencen a funcionar las plantas procesadoras de litio, en asociación con empresas de Rusia y China, el país sudamericano prevé producir 100.000... 04.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-04T09:28+0000

2023-07-04T09:28+0000

2023-07-04T09:28+0000

américa latina

bolivia

luis arce

china

eeuu

rosatom

rusia

litio

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/17/1127251316_0:147:1480:979_1920x0_80_0_0_26f1ab56e600b76d213d00a7cf02f60f.jpg

Con la firma de acuerdos con empresas de Rusia y China, el Gobierno de Bolivia apunta a convertirse en el mayor productor mundial de litio para 2025. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, adelantó asimismo que ya se analizan métodos para desarrollar industrias locales con miras a la fabricación de baterías de este metal, e incluso autos eléctricos.Las comunidades cercanas a los salares donde se extraerá litio reclaman que el desarrollo aparejado a este negocio beneficie a las familias locales, cuyos descendientes actualmente tienen que migrar en gran medida a las ciudades para estudiar o conseguir trabajo.Beimar Cruz es exdirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), que representa a las comunidades aledañas al salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, desierto de sal rico en litio y uno de los principales destinos turísticos de Bolivia.En diálogo con Sputnik, Cruz conto cómo fueron recibidos los convenios para la explotación de litio firmados por el Gobierno con la empresa rusa Uranium One Group —de la estatal Rosatom—, para la instalación de una planta productora del mineral en el salar de Pastos Grandes, y con CITIC Guoan de China para un complejo en Uyuni.A estos acuerdos, firmados el 29 de junio, se les debe sumar el acuerdo ya firmado con la compañía china CBC en enero de este año para avanzar con la industrialización del mineral.Cruz se mostró conforme con la construcción de cuatro plantas para la producción del llamado oro blanco, por su relevancia en el mundo tecnológico contemporáneo. De esta manera se espera "lograr nuestro objetivo de industrializar el litio. Me parecen decisiones acertadas", aseguró.El líder indígena evaluó que aún hace falta dar un marco legal preciso para la explotación del litio. En 2022 su organización presentó una propuesta de ley que sigue en debate en la Asamblea Legislativa. Según los comunarios, es fundamental incluir mecanismos de participación social para decidir la mejor manera de explotar este recurso.El mayor productorEn el 2022, Australia fue el mayor productor mundial del mineral estratégico, con un volumen estimado de 61.000 toneladas métricas. Chile y China ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, con 39.000 y 19.000 toneladas métricas cada uno.Cuando funcionen las cuatro plantas de Bolivia, en 2025, se prevé producir 100.000 toneladas anuales, según el Gobierno de Luis Arce.En los ayllus (comunidades) y poblaciones cercanas a los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes reclaman que la industrialización del litio genere puestos de trabajo locales."A la vez, queremos que la industrialización se realice respetando los derechos de la madre Tierra. Ese tema es fundamental en las poblaciones originarias", agregó.También remarcaron la necesidad de abrir institutos tecnológicos y una universidad para formar a las y los jóvenes de la región: "Queremos preparar a nuestra gente joven para que sean parte de estas empresas, puedan conducirlas. Son diferentes ramas de profesionales que se deben capacitar en este sector".Para el ingeniero Saúl Cuiza, especialista en temas de litio, que trabajó para la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), encargada de extraer este recurso en asociación con las firmas mencionadas, la industrialización traerá mayores oportunidades laborales."Muchos profesionales se van a actualizar técnicamente con el proceso industrial de extracción directa de litio (EDL), una tecnología reciente que se está implementando en nuestro país", explicó.La gran ventaja de la EDL es su utilidad. Gracias a este mecanismo se recupera por encima del 90% del metal, a diferencia de los habituales procesos evaporíticos, en los que el mineral se dejaba secar en enormes piscinas y permitía la recuperación de hasta el 50% del recurso.El triángulo del litioEn 2022, los Gobiernos de Argentina, Chile y Bolivia firmaron acuerdos tripartitas "para compartir conocimientos tecnológicos y técnicos", mencionó el ingeniero Cuiza.En ese momento se hablaba de un triángulo del litio, que podría unir a los tres países para regular el precio internacional de este metal. El 60% de las reservas mundiales se encuentran en este espacio trinacional de Sudamérica.Cruz sopesó que "en Bolivia, la explotación es realizada por la empresa estatal. En Argentina y Chile lo manejan empresas privadas. El Estado argentino solo recibe regalías, que vienen en buena cantidad. Pero sería mejor darle valor agregado. Esa es la diferencia entre nuestros modelos".El presidente Luis Arce propuso organizarse entre La Paz, Buenos Aires y Santiago "para definir el precio de este recurso. Es muy importante este tema, que no está descartado", aseguró Cruz.La mirada del norteDiversas autoridades de Estados Unidos han dejado en claro el interés de su país en el litio boliviano. En este sentido, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur estadounidense, manifestó a principios del 2023 su ambición por acceder a los recursos del país sudamericano, cuyo acercamiento con China y Rusia le generaba preocupación."[EEUU] se creen que somos su reserva, su territorio, como si ellos fueran dueños del recurso. Nosotros no vamos a permitirlo", advirtió el exdirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud.

https://sputniknews.lat/20230629/mucho-mas-promisorio-que-con-eeuu-el-convenio-con-rusia-que-fortalecera-al-litio-boliviano-1141086551.html

https://sputniknews.lat/20230630/bolivia-se-encamina-a-tener-un-liderazgo-en-industrializacion-de-litio-1141114058.html

https://sputniknews.lat/20230202/que-es-la-extraccion-directa-del-litio-la-tecnica-que-podria-ser-un-exito-para-bolivia-1135298344.html

https://sputniknews.lat/20230125/america-latina-responde-a-la-jefa-del-comando-sur-de-eeuu-y-su-interes-en-los-recursos-de-la-region-1135010364.html

bolivia

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, luis arce, china, eeuu, rosatom, rusia, litio, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis