https://sputniknews.lat/20230125/bolivia-advierte-a-estados-unidos-que-america-latina-no-es-su-patio-trasero-1135014300.html

Bolivia advierte a Estados Unidos que América Latina "no es su patio trasero"

Bolivia advierte a Estados Unidos que América Latina "no es su patio trasero"

El presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales y varias autoridades bolivianas repudiaron las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos... 25.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-25T03:15+0000

2023-01-25T03:15+0000

2023-01-25T03:15+0000

américa latina

bolivia

litio

eeuu

luis arce

movimiento al socialismo (mas)

comando sur de eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/0b/09/1118024111_295:0:2969:1504_1920x0_80_0_0_16c3d3879924f901bf7d7d0f971d4ba4.jpg

Las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, causaron especial preocupación en Bolivia por su referencia al litio, materia que el Gobierno de Luis Arce se esfuerza por industrializar.La general norteamericana reflejó el rechazo de su país por la influencia que tendrían en Sudamérica naciones como China o Rusia. Justamente el presidente boliviano acaba de firmar un acuerdo con una empresa china para avanzar en la industrialización de los recursos del salar de Uyuni, mientras otros 19 sitios están en exploración.En diálogo con Sputnik, el diputado Grobert Nogales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó: "Repudiamos esta actitud de EEUU, que nuevamente quiere meter la mano en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia".El presidente Arce se refirió a los dichos de la general: "No es la primera vez que EEUU se manifiesta sobre nuestras riquezas naturales. Quiero hacer mucho énfasis en que son nuestras riquezas naturales", dijo en entrevista con Télam en Buenos Aires, en el marco de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Y agregó: "Al menos en el caso boliviano, vamos a defender la soberanía de decidir con quién hacemos negocios. No vamos a aceptar ninguna imposición de nadie ni que nadie se atribuya nuestras riquezas naturales como si fueran suyas".Recientemente, Richardson dijo en una entrevista que el acontecer de América Latina atañe a la "seguridad nacional" de su país. "¿Por qué es importante esta región? Porque es rica en recursos y tierras raras, con el llamado Triángulo de Litio [conformado por Argentina, Bolivia y Chile], un metal muy necesario para la tecnología", aseguró al Atlantic Council.Intereses de EEUU en la regiónRichardson no solo mostró interés por el litio sudamericano. Mencionó además las reservas petrolíferas, así como los recursos acuíferos y forestales presentes en la vasta región amazónica, que abarca también al oriente boliviano.La general estadounidense "habla también de la Amazonía. Pero nosotros como bolivianos más bien resguardamos y protegemos la selva para garantizarla a las futuras generaciones".Para el diputado, las palabras de la militar "buscan desestabilizar al Estado. Pero nosotros, como bolivianos que vivimos aquí, estantes y habitantes, sabemos cómo vamos a manejar nuestros recursos naturales y riqueza patrimonial".Preocupación en EEUUEl diputado resaltó que a partir de 2022 América Latina dio un notable giro hacia gobiernos progresistas o de izquierda, como es el caso de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil. Muestra de esta nueva unidad regional se ve en estos días, en la Cumbre de la CELAC que transcurre en Buenos Aires.En su entrevista, Richardson confió que su país está preocupado primero por la influencia de China, segundo por la de Rusia.El expresidente Evo Morales (2006-2019) también le respondió a la militar a través de su cuenta de Twitter, desde Buenos Aires a donde asistió al encuentro de la CELAC: "Le recordamos que América Latina no es patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales. Ante la nueva amenaza intervencionista yanqui, reiteramos que los pueblos libres de la Patria Grande defenderán su soberanía".Las palabras de la jefa del Comando Sur se conocen días después de que la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) firmara un convenio con el consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC), el pasado 20 de enero, con la finalidad de construir dos complejos industriales con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro.Actualmente, Bolivia posee reservas por 21 millones de toneladas de litio, consideradas las más grandes del mundo. Y se estima que esta cifra podría duplicarse una vez se den a conocer los resultados de las recientes exploraciones realizadas en 19 sitios, entre ellos el salar de Coipasa, en el departamento de Oruro, cerca de la frontera con Chile.

https://sputniknews.lat/20230124/el-presidente-de-bolivia-expresa-su-preocupacion-por-ataques-a-gobiernos-de-izquierda-1134987032.html

https://sputniknews.lat/20230125/america-latina-responde-a-la-jefa-del-comando-sur-de-eeuu-y-su-interes-en-los-recursos-de-la-region-1135010364.html

bolivia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, litio, eeuu, luis arce, movimiento al socialismo (mas), comando sur de eeuu