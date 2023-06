https://sputniknews.lat/20230629/rosatom-y-bolivia-firman-acuerdo-para-la-extraccion-y-produccion-de-litio-1141070833.html

La rusa Rosatom y la boliviana YLB firman acuerdo para la extracción y producción de litio

El litio se encuentra ahora en la mira de la economía verde, ya que es un elemento crucial para el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, que ya ha tenido un uso a gran escala en varias industrias de alta tecnología. El proyecto conjunto ruso-boliviano creará en Bolivia —el país con las mayores reservas de litio del mundo— una cadena de producción completa: desde la extracción de la materia prima de litio hasta la fabricación del producto final para el mercado.Agregó que está previsto construir un complejo industrial con una capacidad anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio, con la posibilidad de aumentar la capacidad en función de los resultados de los trabajos de exploración geológica. "Compartimos el interés de Bolivia por la rápida puesta en marcha de la primera fase y el inicio de la elaboración de productos acabados. Además, para el desarrollo de esta industria de alta tecnología en Bolivia, Rosatom proporcionará formación para personal cualificado", precisó.El acuerdo se firmó como resultado de la participación de Uranium One (grupo internacional de empresas, que forman parte de TENEX de la Corporación Estatal Rosatom) en el concurso internacional de YLB de tecnologías para la extracción directa de litio. De acuerdo con el documento firmado, la empresa participará en la construcción de un complejo industrial basado en el manantial hidromineral (salar) Pastos Grandes, ubicado en el departamento de Potosí.La extracción de litio se realizará con la tecnología rusa de extracción por sorción directa, que ya ha confirmado su alta eficiencia económica y seguridad ambiental.En sus palabras, la producción avanzada que utiliza una tecnología de sorción eficiente para la extracción de litio, no solo garantizará el crecimiento de los ingresos estatales, sino que también se convertirá en la base para el desarrollo socioeconómico de la región. "Se trata de nuevos puestos de trabajo, la expansión de la infraestructura de transporte y energía, la formación de empresas afines, el desarrollo del ámbito social, incluyendo la divulgación del potencial turístico de la naturaleza y la cultura del Altiplano boliviano y, en definitiva, la mejora de la calidad de vida del pueblo boliviano", enfatizó Roca Kauffman.El alto ejecutivo recordó que Rosatom tiene más de 80 años de experiencia en el procesamiento de litio. Hoy, la empresa rusa ha acumulado competencias en todas las etapas de la cadena tecnológica, desde la extracción de materias primas hasta la producción de dispositivos de almacenamiento de energía. "La empresa está preparada para compartir estas competencias con el fin de asistir completamente a Bolivia en la creación de una industria nacional del litio con un ciclo completo de producción".Rosatom está desarrollando constantemente la cooperación con Bolivia. En particular, se está implementando con éxito el proyecto de construcción, en la ciudad de El Alto, del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN), único en América Latina, que abre amplias oportunidades para que Bolivia pueda aplicar las tecnologías nucleares en la salud, la agricultura y otros sectores. Los primeros radiofármacos producidos en el complejo ciclotrón construido por Rosatom ya fueron entregados a las clínicas bolivianas. El nuevo proyecto conjunto ruso-boliviano también contribuirá al desarrollo socioeconómico del país y mejorará la calidad de vida de la población de Bolivia.En cuanto a Rusia, el acuerdo sobre el litio permitirá al país, como participante importante en los procesos económicos mundiales, fortalecer y estrechar lazos con Estados amigos que, a su vez, están interesados en desarrollar relaciones comerciales y de producción con Moscú.

