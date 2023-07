https://sputniknews.lat/20230718/un-proceso-mas-eficiente-los-beneficios-del-proyecto-ruso-para-producir-litio-en-bolivia-1141651855.html

"Un proceso más eficiente": los beneficios del proyecto ruso para producir litio en Bolivia

"Un proceso más eficiente": los beneficios del proyecto ruso para producir litio en Bolivia

La empresa Uranium One Group de la estatal rusa Rosatom construye una planta para la producción del llamado oro blanco en el salar de Pastos Grandes

La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó convenios con empresas Rusia y China para explotar litio de los salares del departamento de Potosí (sudoeste) por un total de 1.432 millones de dólares. De esta suma, 857 millones corresponden a la china Citic Guoan, mientras los 575 millones restantes serán invertidos por la empresa Uranium One Group, perteneciente a la corporación estatal rusa Rosatom.A pesar de que se trata de plantas de similares características, el proyecto ruso demandará una inversión menor. ¿El motivo? Uranium One Group aprovechará la energía geotérmica del salar de Pastos Grandes para efectivizar los recursos destinados a la producción de litio.En la región de los Andes de Bolivia se encuentran varios pozos geotérmicos, que generalmente se sitúan en zonas de alta actividad geológica. En Pastos Grandes serán utilizados para generar energía eléctrica de manera sustentable.El aprovechamiento de la energía geotérmica "promueve los niveles de eficiencia técnica y económica del proyecto", agregó Arnez, especialista en ingeniería química e hidrocarburos, y exviceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).Los ingenieros de Uranium One Group trabajarán para capturar la presión del vapor debajo de la corteza terrestre para transformarla en electricidad por medio de turbinas o bombas de calor, entre otros equipos, informaron desde el Ministerio de Hidrocarburos.El viceministro de Energías Alternativas consideró que "la empresa Uranium One Group tiene una importante experiencia en materia de litio. Un aspecto importante del convenio es que en el lugar donde desarrollará el proyecto se logró un rendimiento por encima del 95%" en el proceso de recuperación del mineral.Asimismo, destacó que la empresa que forma parte de la estatal rusa Rosatom "es responsable de la implementación de proyectos en el extranjero, en el campo de la extracción de uranio, así como de metales no ferrosos y raros". Se prevé que cuando el proyecto comience a funcionar, en 2025, producirá 25.000 toneladas anuales de litio.Si se suma la producción de las otras tres plantas en construcción en los salares de Uyuni y Pastos Grandes, en ese año el país dispondrá de 100.000 toneladas anuales, lo que convertiría a Bolivia en el mayor productor mundial de este mineral, indispensable en la elaboración de baterías de aparatos electrónicos, desde celulares hasta autos eléctricos.Extracción directa del litioEl pasado 30 de junio, el presidente Luis Arce anunció las firmas de convenios con las empresas de Rusia y de China.Para el viceministro, mediante estos proyectos "la industrialización de litio boliviano mantiene el modelo soberano", a la vez que "trae tecnología e inversión con la construcción de dos plantas de extracción directa de litio (EDL), las cuales van a generar empleos diversos".Estos dos complejos se suman a otro dos proyectos en construcción por el consorcio chino CBC, con la cual YLB ya había firmado acuerdos en enero pasado. La tecnología EDL, que se implementará en las cuatro plantas, reduce el tiempo de procesamiento necesario para obtener el litio de la salmuera.Según el método tradicional, la salmuera reposa en un estanque de evaporación durante meses hasta que se seque el agua. Pero con la EDL se puede extraer el llamado oro blanco en semanas. De esta manera se aumenta la producción y se reducen los costos, comentaron desde el ministerio.Arnez ponderó la experticia de las empresas chinas encargadas de la construcción de tres plantas para la extracción de litio: "A lo largo de las últimas décadas, ha desarrollado e industrializado tecnologías de aprovechamiento integral de categoría mundial para distintos tipos de salares".Destacó que esta empresa "ha construido y puesto en funcionamiento una unidad de producción de carbonato de litio de grado batería de 30.000 toneladas anuales, que se ha convertido en la línea de producción de EDL con mayor escala de capacidad, mejor calidad de producto y más alto nivel de informatización para la extracción de litio del salar en su país y en el extranjero".Más plantas industrializadorasAunque Bolivia ya espera convertirse en el mayor productor mundial de litio para 2025, el presidente Luis Arce comentó que aún siguen abiertos a firmar más convenios para disponer de más plantas procesadoras de litio.Ello sería posible gracias a que Bolivia posee las mayores reservas mundiales de este mineral, con 21 millones de toneladas certificadas."En el marco de la convocatoria y de la tecnología EDL, que aporta una solución viable, real y es de rápida implementación, YLB continúa evaluando otras propuestas de compañías interesadas en industrializar el litio", afirmó el viceministro.El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, afirmó que las empresas con las cuales se firmaron los convenios tienen experiencia en la industrialización de litio para la elaboración de baterías y hasta autos eléctricos.Según Arnez, las empresas de China son muy destacadas en este campo: "Cabe resaltar que CATL [del grupo CBC] es el mayor productor de baterías en el mundo con especial énfasis en vehículos eléctricos".En cuanto a Citic Guoan, "proyecta construir una planta de baterías y una ensambladora de vehículos eléctricos. También planea integrar a empresas chinas que manejan la cadena industrial de las baterías de litio y los vehículos eléctricos para discutir con YLB sobre la cooperación en toda la cadena industrial", sostuvo el viceministro.

