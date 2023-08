https://sputniknews.lat/20230814/la-industria-petrolera-argentina-sobrevivira-a-las-elecciones-gane-quien-gane-1142590141.html

La industria petrolera argentina sobrevivirá a las elecciones "gane quien gane"

La industria petrolera argentina sobrevivirá a las elecciones "gane quien gane"

Argentina celebrará elecciones del presidente junto con las legislativas el 22 octubre, pero, sin importar quién gane, la industria del petróleo y el gas del país probablemente sobrevivirá, según los ejecutivos de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Pampa Energía, y la Transportadora de Gas del Sur (TGS), informó Bloomberg, citando datos de ganancias de principios de agosto de 2023.La opinión general es que, sea cual sea el resultado de las elecciones, "esperamos que siga siendo favorable para nuestro sector", informa el director financiero de YPF, Alejandro Lew. La producción de crudo de la enorme Vaca Muerta, el yacimiento petrolífero ubicado en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, podría despegar y superar un millón de barriles diarios (b/d) a finales de esta década, de acuerdo con la prognosis de Rystad Energy, una compañía noruega independiente de investigación energética e inteligencia empresarial, citada por el portal Oilprice.com. No obstante, esto dependerá de que la capacidad de extracción y la disponibilidad de plataformas no limiten su crecimiento. Si la extracción no se ve obstaculizada por esos factores, la producción de petróleo podría pasar de algo menos de 300.000 b/d a más de un millón en el segundo semestre de 2030, sugirieron los analistas noruegos. De ser así, la región de Neuquén se convertiría en exportadora neta de petróleo y aportaría unos ingresos totales de hasta 20.000 millones de dólares en 2030, estimaron.La productividad de los pozos del yacimiento de esquisto de Vaca Muerta ya superó la de sus homólogos estadounidenses. Alcanzar un nivel de producción de un millón b/d solo en Vaca Muerta supondría, en juicio del columnista de Oilprice.com, un cambio radical para la economía argentina, que sufre una inflación de tres dígitos. Este domingo 13 de agosto, la población de Argentina decidió qué candidatos se presentarán a las elecciones presidenciales de octubre. En total, 35,4 millones de ciudadanos de un universo de 46,2 millones de habitantes fueron facultados para votar en estos comicios, en un país en el que el sufragio es obligatorio.El recuento definitivo de los sufragios, que es el que tiene validez legal, lo realizará la Justicia Nacional Electoral a las 72 horas de concluidos los comicios

