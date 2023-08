https://sputniknews.lat/20230814/mostrando-el-mas-moderno-equipo-militar-los-anticipos-mas-destacados-del-foro-army-2023-en-moscu-1142590332.html

Mostrando el más moderno equipo militar: los anticipos más destacados del Foro Army 2023 en Moscú

Mostrando el más moderno equipo militar: los anticipos más destacados del Foro Army 2023 en Moscú

Algunos de los armamentos rusos más avanzados y eficientes, muchos de los cuales ya han sido probados en combate en los campos de batalla en Ucrania, se... 14.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-14T12:52+0000

2023-08-14T12:52+0000

2023-08-14T12:52+0000

sputnik explica

foro técnico militar internacional army 2023

seguridad

rostec

rosoboronexport

t-14 armata

🛡️ industria militar

rusia

consorcio kalashnikov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/1c/1131928176_0:130:1400:918_1920x0_80_0_0_62f49264a55e1452578e7f550683d164.jpg

Las intensas batallas del conflicto en Ucrania, donde el equipo militar de la OTAN, que es manejado y operado por el Ejército ucraniano se enfrentó con el de fabricación rusa, rápidamente puso en evidencia un asunto: el equipo militar ruso no es inferior a sus contrapartes occidentales.Los tanques rusos, helicópteros de ataque, artillería y sistemas de defensa aérea, misiles de crucero y drones, han demostrado una resistencia y eficiencia considerables, demostrando que pueden golpear al enemigo con fuerza y evadir el fuego de respuesta, o bien soportar todo lo que el enemigo les arroje.El Foro Army 2023, donde se presentarán muchos de estos sistemas de armas junto con algunas de las últimas incorporaciones militares que aún no se han probado en batalla, permitirá que aquellos que tengan interés en el armamento ruso vean satisfecha su curiosidad. Rosoboronexport, filial de uno de los principales contratistas de defensa rusa, Rostec, y el único intermediario estatal de Rusia para la venta de equipos militares al extranjero, ha dado algo de luz sobre qué armamentos se exhibirán en el Army 2023. La compañía sugirió en un comunicado de prensa que uno de sus productos que quizá atraiga mucha atención en el foro es el sistema de munición merodeante Kub-E, que ya ha sido probado en el conflicto ucraniano.Sistemas de artilleríaQuienes quedaron impresionados por la eficiencia de la artillería rusa podrán familiarizarse con varios aspectos de estos sistemas de mortíferas armas.Por ejemplo, además de los propios sistemas de artillería, como los obuses autopropulsados 2S19 Msta-S y 2S31 Vena, los asistentes podrán examinar detenidamente el sistema de control de fuego de artillería basado en el sistema de comando y control Planshet-A y el sistema de medición de distancia y observación acústico-térmico 1B75E.Los vehículos aéreos no tripulados Orlan-10 y Orlan-30, que se emplean para reconocimiento y ajuste de fuego por parte de las tripulaciones de artillería rusas, también serán presentados.Defensa anti-drones y guerra electrónicaEntre los equipos que se van a presentar en el foro habrán elementos de lo que Rosoboronexport promocionó como un sistema multinivel de defensa anti-drones.Algunos de estos, como los sistemas de misiles tierra-aire Buk-M3 Viking, Pantsir y Tor, así como los sistemas antiaéreos portátiles 9K333 Verba, están destinados a destruir directamente los drones enemigos. Otros, como los sistemas de guerra electrónica RB-504-E, Argument-2 y Argument-3, están diseñados para interferir en el funcionamiento de los sistemas de navegación y control de los drones enemigos. Los sistemas de guerra electrónica Pole-21E y R-330Zh se exhibirán en la sección del foro dedicado a las contramedidas de municiones guiadas.Tanques y vehículos blindadosSe espera que la sección de vehículos blindados cuente con el avanzado tanque T-14 Armata y el vehículo de combate de infantería con ruedas K-17 Boomerang, así como variantes de los vehículos blindados polivalentes Tigr y Spartak.También se espera que se muestre en el foro el recientemente desarrollado vehículo táctico blindado Z-STS Ajmat.Aviones de combate y helicópteros de ataqueVarios de los aviones de combate más avanzados de Rusia, como el caza de superioridad aérea Sukhoi Su-35S y el caza polivalente de quinta generación Su-57 estarán presentes en el Army 2023.Varias versiones del helicóptero de ataque Kamov Ka-52, que en múltiples ocaciones probaron su capacidad de sobrevivir con daños potencialmente paralizantes y aún así regresar a la base después de haber destruido innumerables vehículos blindados ucranianos, también estarán presentes en el foro.Armas ligerasPor último pero no menos importante, se espera que una variedad de armas pequeñas, incluidas las diseñadas y producidas por la legendaria empresa Kalashnikov, estén disponibles para su estudio. Estas armas se utilizarán en una exposición de fuego real para mostrar sus características en acción. Estos armamentos incluirán, entre otros, varios rifles de asalto AK, como AK-12, AK-15 y AK-19, VKS, rifles de francotirador Raptor y T-5000; rifle de batalla de diseño bullpup ShAK-12; lanzagranadas automático AGS-30 y metralleta PPK-20.

https://sputniknews.lat/20230620/delegaciones-de-41-paises-asistiran-al-foro-army-2023-en-rusia-1140754309.html

https://sputniknews.lat/20230813/2s43-malva-el-prometedor-sistema-de-artilleria-rusa-al-detalle--video-1142561990.html

https://sputniknews.lat/20230619/increible-robustez-el-helicoptero-ruso-ka-52-regresa-tras-ser-alcanzado-por-el-enemigo--video-1140729267.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

foro técnico militar internacional army 2023, seguridad, rostec, rosoboronexport, t-14 armata, 🛡️ industria militar, rusia, consorcio kalashnikov