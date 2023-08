https://sputniknews.lat/20230814/un-organo-inutil-que-los-medicos-suelen-extirpar-podria-combatir-el-cancer-1142618002.html

Un órgano "inútil" que los médicos suelen extirpar podría combatir el cáncer

Un órgano "inútil" que los médicos suelen extirpar podría combatir el cáncer

Hay una pequeña glándula grasa que se encuentra detrás del esternón y de la que se suele decir que es "inútil" en la edad adulta. Sin embargo, un reciente... 14.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-14T15:47+0000

2023-08-14T15:47+0000

2023-08-14T15:47+0000

ciencia

💗 salud

cáncer

medicina

enfermedad

células

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0e/1142621054_143:0:881:415_1920x0_80_0_0_5176d63400e7d5e4de65a3c827e993a7.jpg

Investigadores estadounidenses descubrieron que las personas a las que se extirpa el timo tienen un mayor riesgo de morir por cualquier causa en etapas posteriores de su vida. También aumenta el riesgo de desarrollar cáncer.El estudio es puramente observacional, lo que significa que no puede demostrar que la extirpación del timo provoque directamente cáncer u otras enfermedades mortales. Pero los investigadores están preocupados por sus resultados. Hasta que sepamos más, sostienen que preservar el timo "debería ser una prioridad clínica" siempre que sea posible.Se sabe que en la infancia el timo desempeña un papel fundamental en el desarrollo del sistema inmunitario. Cuando se extirpa la glándula a una edad temprana, los pacientes muestran reducciones a largo plazo en las células T, que son un tipo de glóbulos blancos que combaten los gérmenes y las enfermedades. Los niños sin timo también suelen tener una respuesta inmunitaria deficiente a las vacunas.Sin embargo, cuando una persona llega a la pubertad, el timo se marchita y produce muchas menos células T para el organismo. Aparentemente, puede extirparse sin daño inmediato y, dado que se encuentra delante del corazón, suele extraerse durante la cirugía cardiotorácica.Pero aunque algunos pacientes con cáncer de timo o enfermedades autoinmunes crónicas, como la miastenia grave, requieren una timectomía —en la que se extirpa quirúrgicamente el timo—, la glándula no siempre es un obstáculo. Incluso podría ser una gran ayuda.Utilizando datos de pacientes de un sistema sanitario estatal, investigadores de Boston compararon los resultados de pacientes que se habían sometido a cirugía cardiotorácica: más de 6.000 personas (controles) a las que no se extirpó el timo y 1.146 a las que sí.Los que se sometieron a una timectomía tenían casi el doble de probabilidades que los controles de morir en un plazo de 5 años, incluso después de tener en cuenta el sexo, la edad, la raza y las personas con cáncer de timo, miastenia grave o infecciones postoperatorias.Los pacientes a los que se extirpó el timo también tenían el doble de probabilidades de desarrollar cáncer en los 5 años siguientes a la intervención.Es más, este cáncer era en general más agresivo y reaparecía con frecuencia tras el tratamiento en comparación con el grupo de control.Se desconoce a qué se deben estas asociaciones, pero los investigadores sospechan que la falta de timo interfiere de algún modo en la función saludable del sistema inmunitario adulto.Un subgrupo de pacientes del estudio que se habían sometido a una timectomía mostraba una menor diversidad de receptores de células T en sus análisis de sangre, lo que posiblemente podría contribuir al desarrollo de cáncer o enfermedades autoinmunes tras la intervención quirúrgica."En conjunto, estos resultados respaldan el papel del timo en la producción de nuevas células T en la edad adulta y en el mantenimiento de la salud humana", concluyen los autores del estudio.Sus resultados, afirman, sugieren con rotundidad que el timo desempeña un papel funcional importante en el mantenimiento de nuestra salud, hasta el amargo final.

https://sputniknews.lat/20171114/ciencia-rusia-transtlantologia-exitosa-1073962827.html

https://sputniknews.lat/20221021/terapia-con-celulas-car-t-una-innovadora-tecnica-contra-el-lupus-y-el-cancer-1131738522.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, cáncer, medicina, enfermedad, células