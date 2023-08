Con sobornos, los ucranianos evitan ser reclutados por el Ejército de su país

"Sabía que no había manera de que pudiera estar sentado en una trinchera, entonces tomé mis ahorros y contacté a un fixer. Todos saben dónde encontrarlos. Pagué en efectivo, me mandaron a un hospital a hacerme una resonancia magnética en la espina; el hospital me dio un reporte médico asegurando que tenía un defecto grave en la espina, y con eso obtuve mis papeles para poder irme del país", cuenta el hombre que dejó Ucrania para irse a otro país europeo.