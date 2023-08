https://sputniknews.lat/20230809/por-que-kiev-no-puede-ganar-son-un-equipo-de-secundaria-contra-uno-universitario-1142401777.html

¿Por qué Kiev no puede ganar a Rusia? "Son un equipo de secundaria contra uno universitario"

¿Por qué Kiev no puede ganar a Rusia? "Son un equipo de secundaria contra uno universitario"

Un senador estadounidense reveló por qué no ha votado "ni un céntimo para enviar a Ucrania" y expresó sus dudas sobre las posibilidades que tiene Kiev de...

Ucrania "no puede ganar" contra Rusia a pesar de la ayuda militar que está recibiendo de sus aliados, aseguró el senador por Alabama, Tommy Tuberville, a medios de comunicación locales. Según el legislador, lo que su país está haciendo es "tratar de apartar la vista del verdadero problema", que es "la Administración Biden y los demócratas. Son un desastre total".En el mismo programa, la presentadora Laura Ingraham recordó que una encuesta realizada por SSRS y CNN reveló que el 55% de los ciudadanos estadounidenses cree que los legisladores no deben autorizar más fondos adicionales en apoyo a Kiev, frente al 45% que ve bien el financiamiento.Asimismo, el 51% aseveró que Estados Unidos "ya ha hecho lo suficiente" por ayudar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mientras que el 48% indicó que Washington debe hacer más a favor de Ucrania. Esta última cifra contrasta con el dato recopilado durante los primeros días posteriores a que se desplegara la operación militar rusa, pues el 62% señaló entonces que Estados Unidos debía tomar más participación en el conflicto.Cuando en la reciente encuesta se les pregunta específicamente por los tipos de ayuda que Estados Unidos podría ofrecer a Kiev, solo el 17% afirma que apoyaría el envío de tropas estadounidenses al campo de batalla, mientras que el 43% prefiere el suministro de armas. Además, la encuesta reveló que 71% de los republicanos querría que el Congreso dejara de enviar más ayuda a las autoridades ucranianas. Crece la polémica sobre la financiación de KievEl 6 de agosto pasado, decenas de manifestantes antibelicistas se concentraron ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para exigir el cese de los suministros militares a Ucrania. La concentración fue convocada por Humanity for Peace, una coalición internacional por la paz, para conmemorar el aniversario del primer uso mundial de una bomba atómica por parte de Estados Unidos contra la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945.Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pareció mostrarse inflexible. Pocos días después del anuncio de los polémicos envíos de municiones de racimo a Ucrania, Biden dijo que en Washington "no vacilaremos" respecto a la ayuda a Kiev. El mandatario hizo estas declaraciones en el marco de la cumbre de la OTAN en Lituania, en la que Occidente impulsó un programa a largo plazo para apuntalar a Ucrania.Mientras tanto, un número cada vez mayor de republicanos en el Congreso se han quejado de los miles de millones de dólares de los contribuyentes que se están canalizando hacia el conflicto de Ucrania. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, declaró públicamente que Kiev no debería recibir un "cheque en blanco".En tanto, el expresidente y aspirante en la carrera de 2024 a la Casa Blanca, Donald Trump, amenazó con detener el financiamiento de las tropas ucranianas al afirmar el mes pasado que Estados Unidos debería "negarse a autorizar un solo envío adicional de nuestros agotados arsenales de armas."Su rival por la nominación presidencial republicana de 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también se ha mostrado abiertamente escéptico sobre la financiación."El Congreso no debería autorizar ni un céntimo más para Ucrania. Ucrania no es el 51º Estado de los Estados Unidos de América", dijo la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia en días pasados, mientras que el representante Matt Gaetz, republicano de Florida que copatrocinó una enmienda para impedir que el demócrata Biden enviara municiones de racimo a Ucrania, despotricó contra el hecho de que Estados Unidos actúe como si fuera "la alcancía del mundo".Una contraofensiva vacilanteA pesar de la contraofensiva tan anunciada pero constantemente vacilante, Occidente sigue suministrando a las Fuerzas Armadas ucranianas armamento que utilizan contra las tropas rusas y la infraestructura civil. La contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio tras meses de retrasos por falta de suministros militares de los donantes occidentales.El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, declaró anteriormente que, desde el inicio de su contraofensiva, Ucrania ha perdido más de 43.000 soldados y más de 4.900 unidades de armamento diverso, incluidos 26 aviones, nueve helicópteros, 1.831 tanques y otros vehículos blindados de combate, entre ellos 25 tanques Leopard de fabricación alemana, siete tanques de ruedas AMX de fabricación francesa y 21 vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense.Mientras tanto, los informes de los medios de comunicación occidentales que citan a funcionarios estadounidenses han reconocido que las fuerzas de Kiev habían perdido aproximadamente una quinta parte de su equipo militar occidental en los últimos dos meses, al tiempo que agotaban gran parte de las reservas de municiones que se les habían entregado.

