A Biden no le bastaron $45.000 millones y alistaría más dinero para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trabaja en una nueva solicitud al Congreso de su país para seguir financiando a Ucrania, según información de la... 07.08.2023, Sputnik Mundo

La Administración Biden estaría preparando un nuevo paquete de ayuda para que los legisladores lo consideren este otoño, adelantó el subsecretario del Ejército para Adquisiciones, Logística y Tecnología, Doug Bush. Según el reporte, la solicitud de financiación se centrará en impulsar la producción de municiones para las tropas ucranianas, cuyos intentos de contraofensiva no han resultado exitosos, según han reconocido desde la propia Ucrania y desde el Pentágono. El Congreso de Estados Unidos autorizó en diciembre pasado más de 45.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania, fondos que están destinados a durar hasta finales de septiembre.La solicitud actual llega cuando el Congreso intenta finalizar el diseño de la política de defensa y los proyectos de ley de asignaciones, que contienen disposiciones relacionadas con la ayuda a Kiev. De acuerdo con estimaciones del Instituto Kiel para la Economía Mundial, Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de dinero, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.Una de las acciones más cuestionadas por parte del Gobierno estadounidense ha sido la entrega de municiones en racimo al Ejército de Kiev, ya que ese tipo de armamento está prohibido en más de 100 países y su uso es condenado por las Naciones Unidas por el alto grado de peligrosidad hacia la sociedad civil. Y aunque en un principio Washington se pronunció en contra de la utilizaciones de esas municiones, ahora defiende su uso en Ucrania. Por otro lado, hay voces internas en el Congreso de Estados Unidos que pugnan por reducir la cantidad de dinero que se envía al Gobierno de Volodímir Zelenski e incluso desde la Administración Biden hay iniciativas por tener mayor transparencia del dinero que se gastan las autoridades ucranianas durante el conflicto. El presidente Biden insiste en que no se le ha dado un cheque en blanco a Kiev, pero entre algunos círculos republicanos existe la percepción de que el mandatario le da más importancia al conflicto en Europa del Este que a problemas internos como la migración irregular, la inflación o los problemas económicos en general. La postura de la Casa Blanca, sin embargo, no solo no ha cambiado, sino que se ha fortalecido bajo el argumento de que se le dará a Ucrania todo lo que necesite para sus ofensivas. En abril pasado, Washington aprobó una nueva asistencia de 20 millones de dólares, destinados a supervisar cómo y en qué está usando el dinero que la Administración Biden le ha otorgado a Kiev desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022.

