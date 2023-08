https://sputniknews.lat/20230815/en-la-otan-no-descartan-que-kiev-pueda-ceder-territorios-a-cambio-de-su-ingreso-en-la-alianza-1142679020.html

En la OTAN no descartan que Kiev pueda ceder territorios a cambio de su ingreso en la Alianza

En la OTAN no descartan que Kiev pueda ceder territorios a cambio de su ingreso en la Alianza

MOSCÚ (Sputnik) — Stian Jenssen, el jefe del Gabinete del secretario general de la OTAN, declaró que no descarta el ingreso de Ucrania en el bloque bélico a... 15.08.2023, Sputnik Mundo

También comentó que ya se está debatiendo el posible estatus de Ucrania después de terminado el conflicto y que, además, ya se habló de la posible entrega de territorios a Rusia. "Pero no digo que debe ser así, solamente es una solución posible al conflicto", agregó el representante de la OTAN. A finales de 2014 el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas a dos leyes nacionales renunciando al estatus de país no alineado. Kiev consideró que ese estatus no pudo garantizar la seguridad de Ucrania y tomó el rumbo al ingreso en la Alianza Atlántica. En julio pasado, los líderes de la OTAN acordaron un paquete de "tres elementos" para "acercar" a Ucrania al bloque. El paquete incluye apoyo militar, creación del Consejo Ucrania-OTAN y la supresión del requisito del Plan de Acción para la Adhesión.

