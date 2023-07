https://sputniknews.lat/20230710/por-que-es-improbable-el-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-1141410417.html

¿Por qué es improbable el ingreso de Ucrania en la OTAN?

¿Por qué es improbable el ingreso de Ucrania en la OTAN?

Aunque en la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Vilna se discutirá la adhesión de Ucrania al bloque, es poco probable... 10.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-10T20:34+0000

2023-07-10T20:34+0000

2023-07-10T20:34+0000

internacional

ucrania

otan

🌍 europa

💬 opinión y análisis

política

📰 ampliación de la otan

turquía

eeuu

recep tayyip erdogan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0a/1141408395_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b7d8c54eb6b1883d7f71bb453e15ad85.jpg

A pesar de que a finales de septiembre de 2022 Ucrania solicitó su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de forma acelerada, ya en aquel momento se tildaron de inoportunas tales acciones. La cuestión de su ingreso en el bloque militar sigue abierta al día de hoy. Para concretar su inscripción, se exige la aprobación de todos los 30 miembros de la alianza y no todos ellos parecen estar interesados en ver a Kiev entre sus filas.Por ejemplo, en vísperas de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Vilna estos martes 11 y miércoles 12 de julio, medios británicos escribieron que Alemania tiene la intención de insistir en que se posponga la adhesión de Ucrania por temor a que este paso pueda desembocar en una guerra con Rusia. Desacuerdos entre la OTAN y Ucrania De momento, existe un gran número de desacuerdos tanto entre los países de la alianza, como entre la misma OTAN y Ucrania. En concreto, Kiev está manipulando la opinión pública, tratando de arrastrar directamente a los países del bloque a un conflicto militar con Rusia, algo que no está en la agenda de los miembros del bloque transatlántico, comentó el profesor asociado del Instituto de Economía Mundial y Negocios de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Jadzhimurad Beljaróev."En medio de sus esfuerzos por entrar en la organización, la parte ucraniana es muy consciente de que se trata de una ilusión. Los países de la civilización occidental asignan a Ucrania el papel de campo de pruebas antirruso, donde la población del país es carne de cañón. Para continuar las hostilidades a costa del pueblo ucraniano, la alianza pospondrá constantemente su admisión en sus filas, ya que nadie está esperando a Ucrania en la OTAN", ponderó el analista. En este contexto, el politólogo iraní y experto en relaciones internacionales Hassan Hanizadeh agregó que actualmente existe una fuerte división de opiniones y posturas entre los Estados miembros de la OTAN respecto a la tentativa incorporación de Ucrania en la alianza. En los últimos años, prosiguió, Ucrania y sus dirigentes han sido engañados por las promesas de la OTAN, EEUU y los líderes europeos, lo que ha acabado por llevarlos a un conflicto armado de este tipo en el que el pueblo ucraniano "termina como perdedor".A su vez, el analista político y especialista en geopolítica turca y de Oriente Medio Ikbal Durre comentó la declaración del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien afirmó el 8 de julio que "Ucrania merece entrar a la OTAN"."Hay que entender que esta declaración es la señal de Erdogan a Occidente. De hecho, él mismo se da cuenta de que Ucrania no podrá entrar en la OTAN y esto no traería ningún resultado constructivo. Esta declaración no es más que una formalidad", consideró el estudioso. Riesgos del suministro de armas a KievSegún los expertos, los suministros de armas a Ucrania entrañan importantes riesgos tanto para los propios países de la OTAN como para el mundo en su conjunto. En particular, un gran número de estos utensilios bélicos van a Oriente Medio y los Estados occidentales están preocupados por ello, considera el director del Centro de Análisis Aplicado de las Transformaciones Internacionales de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Vitali Danílov."Las armas de la OTAN se están utilizando contra países de la OTAN, se están utilizando en puntos calientes en otros extremos del planeta y no solo en Ucrania. Es un problema muy grave", calificó.En opinión de Iqbal Durre, el hecho de que antes de la cumbre en Vilna se hiciera evidente que la contraofensiva ucraniana había fracasado no hace sino reforzar la posición de Rusia; por otro lado, a su vez puede incitar a Occidente a dar nuevos pasos para apoyar a Kiev. A pesar de ello, Occidente "irá a por todas", y se tomará una decisión correspondiente en la próxima cumbre de la OTAN. "Dado que su objetivo es prolongar al máximo los enfrentamientos militares, el número de bajas no les preocupa en absoluto. Es posible que en la cumbre se tomen ciertas decisiones en relación con la declaración de (el presidente de EEUU, Joe) Biden sobre el 'modelo israelí' de garantías de seguridad para Ucrania", indicó Durre. Por su parte, el profesor asociado de la Facultad de Economía Mundial y Política Mundial de la Escuela Superior de Economía rusa, Andréi Súzdaltsev, también subrayó la presencia del problema de las entregas incontroladas de armas. "Hace unos días se descubrieron armas que fueron suministradas a Ucrania. Volvieron a París. (...) Efectivamente, existe ese problema. Pero tenemos que darnos cuenta de que en el comercio ilegal de armas, ahora [están involucrados] no solo los ucranianos, sino también polacos. Roban estas entregas incluso en el lugar de descarga en el sur de Polonia", resumió el experto.

https://sputniknews.lat/20230710/no-quieren-emprender-ninguna-accion-por-que-kiev-seguira-sin-garantias-deseadas-de-la-otan-1141395853.html

https://sputniknews.lat/20230709/es-un-sonambulismo-aspirante-presidencial-de-eeuu-se-opone-al-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-1141384327.html

https://sputniknews.lat/20230710/moscu-advierte-que-posible-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-amenazara-la-seguridad-europea-1141396434.html

ucrania

turquía

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, otan, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis, política, 📰 ampliación de la otan, turquía, eeuu, recep tayyip erdogan, occidente, rusia