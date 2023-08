https://sputniknews.lat/20230815/la-violencia-rampante-en-ecuador-deja-otro-politico-asesinado-a-dias-de-los-comicios-1142680514.html

La violencia rampante en Ecuador deja otro político asesinado, a días de los comicios

La violencia rampante en Ecuador deja otro político asesinado, a días de los comicios

El crimen de un dirigente del opositor Revolución Ciudadana reafirma el clima de inseguridad en el país, con las presidenciables a solo seis días. En otro orden, el exministro de Hacienda de Paraguay, Santiago Peña, asumió la presidencia. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El domingo 20 de agosto Ecuador tendrá su primera vuelta electoral, a pesar de la intensa inseguridad en el país.Este lunes 14 fue asesinado a balazos en la provincia de Esmeraldas, Pedro Briones, dirigente de Revolución Ciudadana, movimiento opositor liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).Este crimen ocurrió a menos de una semana del homicidio del presidenciable Fernando Villavicencio. El FBI colabora con la investigación, que apunta al narcotráfico."Ecuador sufre un vacío de autoridad, con un decreto de Estado de excepción sin respuestas a la inseguridad y con las bandas criminales ganando territorio", dijo a En órbita, Ana Minga, experta ecuatoriana en perfilación y comportamiento criminal.A criterio de la entrevistada, "en Ecuador, en 2019, antes de la pandemia del COVID-19, el crimen organizado entendió que se puede romper la ley y no pasa nada".De acuerdo con medios locales, desde enero de 2022 hasta julio de 2023, en Ecuador hubo 25 asesinatos y 31 atentados contra políticos.La nación padece una ola de violencia con un saldo mayor a las 4.500 personas en 2022, y en el primer semestre de este año ya sumó 3.568 homicidios.En tanto, la Policía detuvo a dos ciudadanos y les confiscó armas de grueso calibre, dos motocicletas y sustancias a fiscalizar, durante allanamientos en Guayaquil.La detención fue en el marco de una caravana, conformada por unas 150 motos, en reclamo contra el traslado del líder de la banda criminal Los Choneros. A este grupo se le considera el brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa en el país.El sábado 12 de agosto, Adolfo Macías, "alias Fito", fue trasladado de la cárcel Regional de Guayaquil al centro de máxima seguridad "La Roca". Del operativo participaron 3.600 policías y militares."Alias Fito es una persona de perfil psicopático, inteligente, empático, con capacidad de convencimiento. Le gusta estudiar, ha dicho que tiene más títulos que varios asambleístas. En su cabeza, considera tener la misión de, desde el crimen, hacer algo por el país", declaró.También consultamos a Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo KolectiVOZ.El analista se refirió a la presunta vinculación de "alias Fito" con el crimen del candidato Villavicencio. "La Fiscalía no ha presentado pruebas concretas sobre la investigación", expresó el entrevistado.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la asunción de la presidencia de Paraguay del economista y exministro de Hacienda, Santiago Peña.Sobre las perspectivas de la gestión, Sputnik conversó con el abogado y politólogo paraguayo Sebastián Acha.En otro orden, el presidente ruso, Vladimir Putin, denunció que los países occidentales planean integrar las fuerzas de la OTAN al bloque AUKUS.Esta asociación militar estratégica fue anunciada en septiembre de 2021 por parte de Australia, EEUU y el Reino Unido.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

