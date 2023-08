https://sputniknews.lat/20230815/putin-shoigu-lavrov-declaraciones-programaticas-en-xi-conferencia-sobre-seguridad-internacional-1142679770.html

Putin, Shoigú, Lavrov: declaraciones programáticas en XI Conferencia sobre Seguridad Internacional

El lema de la conferencia es "Realidades de la seguridad global en el mundo multipolar". Otro asesinato político sacude a Ecuador. Petro pide a los grupos...

Surge un mundo multipolar y la mayoría de países están dispuestos a defender su soberanía, declaró este martes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al dirigirse con un discurso por videoconferencia a los participantes en la XI Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional.En el evento, que se celebra en el parque Patriot, en las afueras de Moscú bajo el lema "Realidades de la seguridad global en el mundo multipolar", participan más de 800 delegados de 76 países de América, Europa, Asia, África, Oriente Medio y otras regiones del mundo.Otro asesinato político sacude a EcuadorEl dirigente político de Revolución Ciudadana, Pedro Briones, fue asesinado en la provincia de Esmeraldas. Es el segundo asesinato político en los días previos a las elecciones presidenciales anticipadas, después de la muerte del candidato Fernando Villavicencio.El expresidente Rafael Correa lamentó la muerte de su compañero Briones e insinuó la complicidad de la policía en el atentado contra Villavicencio.Petro pide a los grupos armados un cese de hostilidades contra los civilesEl presidente colombiano, Gustavo Petro, persiste en su idea de llevar la paz a su país, a pesar de las dificultades que se han manifestado recientemente en su administración y su entorno familiar.Pero los deseos de paz no han detenido la violencia en Colombia, por lo que el mandatario ha instado a los grupos armados a que dejen las hostilidades hacia la población civil, antes de que se establezca un cese al fuego entre el Gobierno y estas agrupaciones.Para el mandatario, es importante que el Gobierno busque la "sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento, básicamente de las zonas cocaleras", lo que permitiría un traspaso a la legalidad por parte de estas comunidades.Yasuní, el lugar de la utopía. Una mirada desde adentro a la reserva natural ecuatorianaEl documental, Yasuní, el lugar de la utopía busca analizar la capacidad real que tienen los ecuatorianos de ejercer su derecho de participación política en la toma de decisiones donde los derechos humanos y de la naturaleza pueden verse vulnerados.Los ecuatorianos se aprestan a celebrar unas elecciones, por demás conmocionadas, caóticas al mismo tiempo que históricas, ya que literalmente se estará decidiendo el futuro del país, un país castigado severamente por una delincuencia organizada que no da tregua y que se ha llevado por delante a varias personalidades políticas, que fueron víctimas del sicariato.Sin embargo, no es lo único que se decidirá durante los comicios, pues junto a la elección de autoridades incluidas las presidenciales, se estará eligiendo también el futuro de una de las reservas naturales más importantes del mundo, el Parque Nacional Yasuní. Mediante una consulta popular, el pueblo ecuatoriano dará o no su visto bueno para la explotación del petróleo que se encuentra bajo el suelo de este pulmón del planeta.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

