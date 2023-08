https://sputniknews.lat/20230815/un-relato-contra-hegemonico-que-hay-detras-de-los-libros-comunistas-en-mexico-1142644829.html

"Un relato contra hegemónico": ¿qué hay detrás de los libros 'comunistas' en México?

La controversia alrededor de los libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México pretende distribuir entre estudiantes de... 15.08.2023, Sputnik Mundo

En un comunicado emitido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, la agrupación indicó que los libros de la SEP, que son una guía de estudio para estudiantes del nivel básico promueven la "animadversión" en contra de los empresarios del país. Y es que en los libros de texto de Historia, señalan medios locales mexicanos, se hace una recapitulación de las historia de las guerrillas formadas en México durante las décadas de los 70 y 80, así como de la existencia y fines de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Asimismo, se hace mención de que Eugenio Garza Sada, empresario mexicano e hijo de uno de los cofundadores de la famosa Cervecería Cuauhtémoc, fue blanco de un intento de retención por parte de la Liga. Este contenido, aseveró el CCE es erróneo, además de que se hacen omisiones. "El CCE exhorta a las autoridades educativas del país a enseñar Historia sin intentar reescribirla. Es relevante dejar constancia de los sucesos históricos y llamarlos por su nombre, en particular los asesinatos de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre en 11973", se lee en el posicionamiento.La apuesta de México: educación crítica y del sur De acuerdo con el doctor en Letras y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consultado por Sputnik Jorge Aguilera López, el hecho de que en los libros de texto se aborden estos temas "no es mera ocurrencia" sino que obedece al plan denominado "la Nueva Escuela Mexicana", planteado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este viraje, detalla la SEP en documentos oficiales, tiene como base la pedagogía crítica, las epistemologías del sur y la educación popular, de pensadores, pedagogos y pensadores como Paulo Freire, Boaventura de Sousa Santos, Simón Rodríguez, Adriana Puiggrós y Estela Quintar, "gestadas desde y para América Latina". Esta Nueva Escuela Mexicana (NEM) atiende, primero, a las personas excluidas, a las minorías y a los grupos sociales más vulnerados, además de que busca dotar al estudiantado de un espíritu crítico, autónomo, libre, inclusivo, empático y solidario. Sobre estos principios, Aguilera López señala que lo que se presenta en los libros de texto para este año escolar podría ser visto como "un relato contra hegemónico", pues históricamente estos materiales educativos se han construido desde una lógica discursiva que ha respondido a un interés ideológico. Aguilera López apunta que explicar estos temas y discutirlos en las aulas es "trascender un poco la noción de 'la guerrilla es violenta, ergo, la guerrilla es mala porque es violenta'. La violencia tiene una explicación, no digo que una justificación, pero sí una explicación en ciertos contextos históricos". Por ello, reitera el especialista, es importante abordar desde otra óptica la complejidad de los procesos de la guerrilla y agrupaciones como la Liga Comunista 23 de septiembre más allá de la satanización y la historia lineal. La Guerra Fría en el mundo, la Guerra Sucia en México Mientras que en la década de los 70 y 80 el mundo era observador de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la entonces Unión de Republicas Socialistas Soviéticas, México era epicentro de su propia guerra: la Guerra Sucia. La Guerra Sucia en México, en términos históricos, comenzó a finales de la década de los 60 y finalizó a principios de los 80 con la finalidad de reprimir a los movimientos sociales que tuvieron en un primer momento su origen en zonas rurales, siendo el sureño estado de Guerrero uno de los focos principales.Para desarticular estos movimientos, el Estado mexicano perpetró crímenes y violaciones graves a los derechos humanos, pues ejecutó actos de desaparición forzada, tortura, asesinato no solo de los líderes e integrantes de estos grupos disidentes, sino también de las comunidades que los respaldaron o contuvieron.Algunas de las víctimas de la Guerra Sucia en México son personajes a los que se menciona en los nuevos libros de texto de la SEP, como Lucio Cabañas, maestro rural egresado de la Normal de Ayotzinapa y campesino, fue dirigente del Partido de los Pobres y se levantó en armas contra el Estado mexicano en Guerrero. Este líder social luchaba por mejores oportunidades de desarrollo humano para los campesinos de su región y fue asesinado por las fuerzas armadas en 1974. Otro blanco de esta persecución orquestada por el Estado mexicano fue la Liga Comunista 23 de septiembre organización orientada por el marxismo-leninismo, que en términos generales pugna por la toma del poder político desde la clase obrera contra la burguesía, en el marco de la llamada lucha de clases. El Estado mexicano operó una fuerte represión contra los integrantes de este grupo armado, que condujo a su desintegración.Libros educativos... y armas ideológicas Jorge Aguilera López indica que los libros de texto gratuitos, desde su creación, han sido también una suerte de arma ideológica del Estado, pues es un hecho que "toda la educación está basada en esto". "La historia es narrada por aquel que establece el relato. Cuando la realización de libros de texto correspondía a un Gobierno priista también había una ideología que se intentaba inculcar en estos libros. Cuando entra el PAN (Partido Acción Nacional) se dieron otras polémicas que es importante recordar, pues se eliminaban civismo, ética, se intentó eliminar filosofía del bachillerato porque, desde la perspectiva ideológica de ese Gobierno de derecha del PAN ese tipo de materias no tenían frutos en el tipo de materias que ellos querían implementar basado en la técnica", sentencia. Con la llegada de López Obrador al poder, indica el experto, se abre una nueva ventana también en el tema educativo. Para el académico, la postura de los empresarios se basa en la "trampa de los marcos culturales", pues abogar a una postura no ideologizada es también una forma de perpetuarse como la clase de los privilegios. A pesar de que este viraje en la educación puede significar un nuevo paradigma, Aguilera Álvarez señala que el Gobierno debe implementar estos cambios de forma progresiva y en comunión con los maestros, quienes deben, en primera instancia, prepararse para estos cambios."Tendría que haber un proceso ahí de también de considerar la manera en la cual se va a hacer trabajar a los maestros que es un tema que se ha descuidado", concluye.

