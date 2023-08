'CNN' publica un video que confirma la implicación de Ucrania en el atentado del puente de Crimea

https://sputniknews.lat/20230816/cnn-publica-un-video-que-confirma-la-implicacion-de-ucrania-en-el-atentado-del-puente-de-crimea-1142695420.html

El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk, admitió que Kiev estuvo detrás de los atentados contra el puente de Crimea del 8 de octubre...

Un mes despu茅s del ataque al puente de Crimea, en el que muri贸 un matrimonio y su hija menor de edad qued贸 hu茅rfana, CNN decidi贸 publicar el video del ataque ucraniano en el puente de Crimea. El Servicio de Seguridad de Ucrania entreg贸 a la cadena de televisi贸n un v铆deo del ataque de julio que muestra la pantalla del piloto momentos antes de que el dron experimental Sea Baby se estrellara con cargas explosivas contra uno de los pilares de hormig贸n del puente. El SBU tambi茅n proporcion贸 a la cadena de televisi贸n estadounidense dos videos en los que se ve el momento en que el dron ataca la secci贸n de carretera del puente, y cinco minutos m谩s tarde otro ataque contra la secci贸n ferroviaria desde la direcci贸n opuesta.El reportaje de la CNN utiliz贸 el material de las c谩maras del puente, pero la cadena de televisi贸n no explic贸 c贸mo lleg贸 a manos del servicio.La CNN agreg贸 que Maliuk admiti贸 la responsabilidad de Kiev en el ataque al puente de Crimea el 8 de octubre.Al mismo tiempo, el jefe del SBU afirm贸 que a pesar de que los pa铆ses occidentales mostraron su inter茅s en el proceso de las operaciones relacionadas con el puente de Crimea, no participan en ellas. Tambi茅n a帽adi贸 que Kiev est谩 "trabajando en nuevas operaciones interesantes, incluso en el mar Negro".A principios de agosto, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alex茅i Dan铆lov, confirm贸 que el Servicio de Seguridad de Ucrania estuvo implicado en el primer ataque contra el puente de Crimea, y en el segundo.En la noche del 16 al 17 de junio de 2023, un ataque con drones marinos provoc贸 la muerte de un matrimonio en el puente del estrecho de Kerch, en el este de Crimea, dej贸 herida a su hija, destroz贸 la calzada en un tramo de esa estructura que conecta la pen铆nsula con la regi贸n rusa de Krasnodar y caus贸 la suspensi贸n del tr谩fico en plena temporada de vacaciones.El 5 de agosto de 2023, la agencia nacional del transporte mar铆timo y fluvial de Rusia inform贸 que el petrolero ruso Sig sufri贸 una brecha por un ataque con un dron naval ucraniano mientras se aproximaba al estrecho de Kerch que conecta el mar Negro con el de Azov. "El ataque terrorista contra un buque civil, que amenaz贸 no solo con la muerte de su tripulaci贸n, sino que tambi茅n conllev贸 la amenaza de un desastre medioambiental a gran escala", destac贸 Zaj谩rova.El pasado 8 de octubre de 2022, un cami贸n explot贸 mientras cruzaba el puente de 19 kil贸metros que conecta a Rusia continental con la pen铆nsula de Crimea. El estallido dej贸 cuatro muertos, adem谩s de provocar el incendio de siete vagones cisterna de un tren.

