"Habrá balotaje": Ecuador avanza hacia las elecciones con la violencia en el foco

El próximo domingo 20 de agosto, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Guillermo Lasso para finalizar su periodo constitucional que culmina en 2025, junto con una nueva Asamblea Nacional, luego de la firma del decreto presidencial que activó la "muerte cruzada", con la cual el parlamento unicameral fue disuelto y se llamó a elecciones.El proceso electoral y el trasfondo del debate político se ha centrado en la espiral de violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado que está atravesando el país sudamericano, la cual incluso tomó la vida del candidato del Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, el pasado 9 de agosto.El analista político sostiene que la campaña electoral "es la más corta en la historia del Ecuador y ha pillado con muy poca preparación a los partidos políticos y a los candidatos", asevera. "Los procesos de primarias realmente han sido una farsa y ha habido una permisividad enorme por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector de la democracia, porque no hubo condiciones ni plazos para establecer este proceso", agrega. Machado subraya que cuando se decretó la muerte cruzada por parte de Lasso las preocupaciones de los ecuatorianos eran varias y atendibles; sin embargo, la "alarma social" que ha generado la creciente violencia en el país a partir del asesinato de Intriago y sobretodo después del asesinato de Villavicencio, "ha centrado el debate nacional en el marco de la inseguridad".El país "está sometido a una lógica de violencia muy fuerte a consecuencia de las redes delincuenciales vinculadas al narcotráfico", reconoció."Hay una situación de mayor inseguridad y creo que por momentos estamos hablando de que los muertos por homicidios en este país están en torno a los 4.300 en lo que va de 2023, y a este ritmo vamos a cerrar el año con 5.500 o 6.000 muertos. Es una barbaridad lo que está viviendo el Ecuador", lamentó Machado.De acuerdo al sociólogo radicado en Quito, el clima de violencia e inseguridad que vive el Ecuador, "ha hecho que la candidatura que disputaba la posibilidad de ganar en primera vuelta, que era la de Revolución Ciudadana, encabezada por Luisa González, ha caído notablemente en las últimas semanas", observó.Por el contrario, otras candidaturas que iban por detrás han comenzado a dispararse, en particular la del populismo penal de Jan Topic, un outsider, experto en materia de seguridad, asociado al Partido Social Cristiano, "proveniente de las élites del país, que maneja empresas tecnológicas y dispone de un capital importante", enfatizó Machado.El analista consideró que la sociedad ecuatoriana, impactada por el nivel de violencia en el país, pone "el tema de la seguridad por encima de todas las cosas y esto ha cambiado la lógica de las elecciones", en beneficio de algunos candidatos.No obstante, "las candidaturas de González y Topic son las que aparecen como más relevantes a escasos días de que concluya la campaña electoral", afirmó Machado."Por todas las condiciones que se han generado en el último tiempo, habrá un balotaje que tendrá lugar el 5 de noviembre, si es que el cronograma electoral se mantiene como tal", agregó.La última encuesta de opinión publicada en Ecuador, perteneciente a la consultora Cedatos y con fecha 9 de agosto -cuando fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio- augura un 24% de los votos para Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana; un 12,2% para Jan Topic (alianza Por un país sin Miedo) y un 5,1% para Otto Sonnenholzner (alianza Actuemos).Balotaje entre González y TopicJan Topic, destaca el analista, "es un outsider, no se había presentado a nada anteriormente, no viene de la escuela del Partido Social Cristiano, es decir, corre por esa tienda, pero es un candidato que se montó encima de esa plataforma", detalló Machado.Todo apuntaría a que en una segunda vuelta Topic deberá "negociar con los otros sectores del centro a la derecha, que históricamente han conformado la oposición al correísmo", afirmó el sociólogo.Machado sostiene que González, la candidata del correísmo, "ha sido fuertemente criticada porque su dialéctica o capacidad narrativa ha tenido menos potencial que los que históricamente han tenido los candidatos correístas. Incluso entre la gente afín a la sensibilidad correísta ha habido cuestionamientos por el nombramiento de esta candidata", advierte.

