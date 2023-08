"¿Por qué es el destacamento ucraniano? Porque nadie se lamentará por ellos. A los propios británicos no les gusta morir (…) Preservar a los súbditos del rey es un prerrequisito no tanto para el trabajo de inteligencia, sino específicamente para la política británica (…) Y nadie se acordará de los ucranianos. No me refiero al hecho de que si los atrapan allí, siempre será posible decir que el Reino Unido no tuvo nada que ver", afirmó.