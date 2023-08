https://sputniknews.lat/20230817/amlo-sobre-las-quejas-de-ebrard-por-los-comicios-internos-de-morena-esta-en-su-derecho-1142751721.html

AMLO sobre las quejas de Ebrard por los comicios internos de Morena: "Está en su derecho"

AMLO sobre las quejas de Ebrard por los comicios internos de Morena: "Está en su derecho"

Los comentarios del excanciller y aspirante presidencial mexicano Marcelo Ebrard sobre cómo se lleva a cabo la contienda interna en el partido oficialista... 17.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-17T19:45+0000

2023-08-17T19:45+0000

2023-08-17T19:45+0000

américa latina

marcelo ebrard

andrés manuel lópez obrador

elecciones presidenciales en méxico (2024)

morena

claudia sheinbaum

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/11/1142751067_0:155:1600:1056_1920x0_80_0_0_3a223b7193c986444d2baab52be5f6c5.jpg

El 16 de agosto pasado, Ebrard denunció un uso masivo de fondos públicos federales y encuestas falsas en favor de su rival más cercana, la exjefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, en la contienda interna oficialista hacia los comicios generales de 2024."Están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver: porque si fuese cierto que llevan 10, 15, 20 puntos de ventaja [en las encuestas], no estaríamos viendo lo que estamos viendo", dijo Ebrard en un acto público.Ante ello, el mandatario mexicano apoyó al exintegrante de su equipo de trabajo.López Obrador recalcó que no tiene preferencia por ninguno de los participantes."No nos metemos y se acabó el dedazo. Es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado [la oposición], ya saben quién irá, pero ya no puedo hablar de eso", expuso.El exjefe de la diplomacia mexicana hizo la denuncia un día antes de que comiencen a levantarse las encuestas que definirán al candidato presidencial de la coalición gobernante Morena y sus aliados —autodenominada Cuarta Transformación (4T), aludiendo a cambios históricos ocurridos en dos siglos—, cuyo resultado se anunciará la primera semana de septiembre.Según una encuesta del periódico El Financiero, Ebrard tiene 22% de las preferencias, lo que lo ubica a 10 puntos por detrás de Sheinbaum.En escenarios hipotéticos de elección presidencial, Sheinbaum saca una ventaja de 12 puntos sobre Xóchitl Gálvez, la principal aspirante presidencial opositora.A poco más de nueve meses para los comicios del 1 de julio de 2024, esa diferencia prevé una campaña electoral candente, con una contienda final competida.

https://sputniknews.lat/20230817/el-oficialismo-en-mexico-con-rencillas-internas-a-un-ano-de-las-elecciones-presidenciales-1142729853.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

marcelo ebrard, andrés manuel lópez obrador, elecciones presidenciales en méxico (2024), morena, claudia sheinbaum, política