El oficialismo en México, con rencillas internas a un año de las elecciones presidenciales

El excanciller mexicano y aspirante presidencial Marcelo Ebrard denunció un uso masivo de fondos públicos federales y encuestas falsas en favor de su rival más... 17.08.2023, Sputnik Mundo

"Están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. ¿Por qué?, por lo que acaban de ver: porque si fuese cierto que llevan 10, 15, 20 puntos de ventaja [en las encuestas], no estaríamos viendo lo que estamos viendo", dijo Ebrard en un acto público. El exjefe de la diplomacia mexicana hizo la denuncia un día antes de que comiencen a levantarse las encuestas que definirán al candidato presidencial de la coalición gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados —autodenominada Cuarta Transformación (4T), aludiendo a cambios históricos ocurridos en dos siglos—, cuyo resultado se anunciará la primera semana de septiembre. Ebrard aseguró que el oficialismo tiene 52% de preferencia y el opositor Frente Amplio por México, 39%: "Nosotros no pagamos encuestas y esa es la realidad". Por una competencia limpiaEl exdiplomático que gobernó la capital de 2006 a 2011 y declinó a favor del actual presidente López Obrador para que fuera candidato presidencial en 2012 en su segundo de tres intentos por llegar al poder federal recordó que él tuvo "los pantalones" para admitir su derrota en aquella ocasión. Si la ciudadanía es impedida de una elección libre, "será un desastre para Morena: suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo; eso está en manos de la dirigencia" del oficialismo, quienes deben respetar el proceso, enfatizó. Ebrard dijo que los seis aspirantes a la candidatura de la coalición gobernante —en una lista que completan el exjefe de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el extitular de Gobernación (Interior), Adán Augusto López, así como el exdiputado federal Gerardo Fernández Noroña y el exsenador Manuel Velasco—, suscribieron un pacto de competencia leal. "Firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy: estamos en foco rojo, tienen que acatar la voluntad de la gente, sean leales a nuestro movimiento, todas y todos. Y también a Claudia se lo digo: qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado", expresó Ebrard. El exgobernante capitalino y excanciller dijo que, durante su gestión, nunca se vio a todo el país pintado con propaganda pagada con financiamiento del Gobierno capitalino ni a brigadas oficialistas para apoyar su postulación. Finalmente exigió a Morena frenar estas prácticas desleales en la competencia interna. "Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas. Es más, no exhorto, lo exijo a nombre de todos los ciudadanos", manifestó. Ebrard sostiene que en sus sondeos va adelante de Sheinbaum en la competencia, y que no ha pagado para que se publiquen encuestas manipuladas como las que le achaca a sus rivales. Según una encuesta del periódico El Financiero, el excanciller tiene 22% de las preferencias, lo que lo ubica a 10 puntos por detrás de Sheinbaum. En escenarios hipotéticos de elección presidencial, Sheinbaum saca una ventaja de 12 puntos sobre Xóchitl Gálvez, la principal aspirante presidencial opositora. A poco más nueve meses para los comicios del 1 de julio de 2024, esa diferencia prevé una campaña electoral candente, con una contienda final competida.Aspirantes responden a Ebrard Uno de los primeros en responder a las acusaciones del excanciller fue el exdiputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien le espetó a Ebrard lo que calificó como prepotencia y arrogancia. Además, le recordó que son seis participantes quienes aspiran a la candidatura presidencial. Por su parte, el exsecretario de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López, aseguró que Ebrard Casaubon cayó en la desesperación. En ese sentido, durante una asamblea informativa en Puebla (centro), el también aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación descartó que exista una cargada para favorecer a Claudia Shenibaum. Manuel Velasco, exsenador federal por el Partido Verde, quien también compite por la candidatura, declaró en entrevista para el medio mexicano Radio Fórmula que está convencido de que su proyecto de Gobierno es mejor que el de Marcelo Ebrard y el resto de sus adversarios en la contienda interna del partido oficialista, pues consideró ser el único que realmente llama a la unidad. En tanto, Ricardo Monreal aseguró que la denuncia del exsecretario Ebrard se tiene que atender. "Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador". Claudia Sheinbaum, mientras tanto, negó las acusaciones sobre acarreo y uso de recursos públicos para favorecer su candidatura. Asimismo recordó que son seis los participantes "y los seis nos necesitamos, porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país", declaró la científica. Horas más tarde, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer una carta dirigida a la militancia del partido, en la que recordó que la dirigencia de la agrupación política fundada por el presidente Andrés Manuel López Obrador "ha actuado de manera imparcial y transparente". Por esa razón, aseguró que en la etapa definitoria de las encuestas "se darán todas las garantías para que nada ni nadie se interponga en la decisión que le corresponde al pueblo de México". "La unidad no es una tarea solo de la dirigencia, es un compromiso del que deben dar cuenta todos los miembros del movimiento, incluyendo a la y los aspirantes, para estar a la altura del deseo del pueblo de que continúe la transformación", apuntó.

