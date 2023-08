https://sputniknews.lat/20230810/el-cercano-a-amlo-se-aleja-asi-es-el-hombre-del-tropico-que-quiere-ser-presidente-de-mexico-1142425722.html

El cercano a AMLO se aleja: así es el 'hombre del trópico' que quiere ser presidente de México

Las pausas al hablar, el acento tropical, las guayaberas (camisas típicas del sur de México). Todo en él parece estar encaminado a presentarse como el sucesor del primer mandatario de izquierda que ha tenido México en su historia. Al menos en el discurso. Porque en el día a día, las actividades de precampaña del exsecretario de Gobernación se mancharon de escándalos: relojes A. Lange & Söhne y Berger de casi un millón de pesos (unos 58.500 dólares), supuestos aviones del Ejército mexicano para transportar a sus colaboradores y excesivos materiales publicitarios que hacen gala de él como el mandamás del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido en el poder.Sputnik ha logrado platicar con una persona involucrada en uno de estos casos. Se trata de la exdiputada Andrea Chávez, actual colaboradora de campaña de Adán Augusto López. Ella es su coordinadora de comunicación nacional. En julio pasado, el portal Latinus publicó fotografías de la exlegisladora en un avión, presuntamente, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se le acusó de utilizar recursos públicos para viajar con su familia cuando ni siquiera es funcionaria federal: simplemente una cercana más a un hombre que pretende ser el próximo jefe del Estado mexicano. El caso se propagó tanto en los medios locales que Chávez tuvo que aclarar días después y públicamente que la aeronave no era oficial, sino un taxi aéreo privado, algo que tampoco cayó bien entre las huestes obradoristas: ¿cómo es que un partido que promueve la austeridad y que hasta vendió el avión presidencial a Tayikistán para evitar derroches permite un lujo de este tipo?"Es un hombre del trópico, ¿qué te puedo decir?", dice en entrevista esta exdiputada de solo 26 años cuando se le pregunta sobre las cualidades de su jefe, originario de Tabasco, igual que López Obrador. Enseguida, Andrea Chávez no duda en acusar que a Adán Augusto lo han bloqueado en los medios de comunicación nacionales para que no tenga tanta exposición pública como sus contrincantes internos de partido: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, los precandidatos punteros.En un monitoreo de medios realizado por Sputnik en la plataforma especializada Eficiencia Informativa, se constató que el nombre, la imagen o los discursos del exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco —con excepción de sus escándalos— aparecen hasta 60% menos en los programas de Televisa, en comparación con sus rivales de partido, Sheinbaum y Ebrard. Chávez argumenta que este supuesto "sesgo" de los corporativos mediáticos de México en contra de Adán López se debe a que, en mayo y junio, las encuestadoras detectaron una tasa al alza en la popularidad del precandidato. Además, asegura, es el candidato que le guarda una "inquebrantable lealtad" al proyecto de López Obrador, a quien conoció desde que este comenzaba a liderar sus primeras formaciones políticas. El presidente López Obrador es conocido por su religiosidad evangelista cristiana. Arturo Farela, presidente de la Cofraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas, es amigo cercano del mandatario y desde 2019 mantiene reuniones con el Gobierno y con el propio López Obrador para que los grupos evangelistas tengan concesiones de radio y televisión pública. Las encuestas que miden las preferencias del voto en México arrojan resultados distintos y hasta contrarios. Una de ellas, realizada por la casa Opinión-Pública en julio, ubica a Adán Augusto López y a Claudia Sheinbaum (exjefa de gobierno de la Ciudad de México) en un empate técnico, con 31,97% y 32,33%, respectivamente. Otra de ellas, elaborada por El Financiero este mes de agosto, deja ver que Sheinbaum es la líder de las intenciones de voto con el 28%, seguida por Ebrard con el 21%; Adán López queda entre los últimos lugares con el 12%. La caída de popularidad del exsecretario de Gobernación coincide, precisamente, con el escándalo generado por la propia Andrea Chávez y con otros dos hechos: la difusión de fotografías en las que el político porta relojes de alta gama —marcas Patek Philippe, A. Lange & Söhne y Berger— y el asesinato de Zoraya Zamora García, colaboradora cercana de su campaña, por motivos que hasta ahora se desconocen. "El licenciado Adán comenzó muy bien [su campaña], dio la sorpresa al llegar a los niveles de Sheinbaum y de Ebrard en cuestión de popularidad dentro de Morena, pero algunas de estas controversias lo tiraron y lo siguen tirando poco a poco", comenta en entrevista uno de sus operadores y asesores que trabajó con él cuando era gobernador de Tabasco (2019-2021). Según esta persona —que prefirió no ser identificada por temor a represalias políticas—, Adán Augusto López también ha perdido cierto apoyo del propio presidente López Obrador, quien "al parecer prefiere alejarse porque el licenciado Adán fue el único que ha tenido escándalos relacionados con el dinero y algunos lujos, algo inaceptable para el obradorismo". ¿Cómo empezó el vínculo con AMLO?la relación entre ellos se remonta a una generación atrás. El padre de Adán, Payambé López Falconi, un abogado y notario público de Tabasco, apoyó al actual mandatario mexicano desde 1988, cuando este renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y contendió por la gobernatura de ese estado del sureste de México por el Frente Democrático Nacional.Aquellas elecciones las perdió López Obrador, pero una amistad entre el padre de Adán Augusto y él comenzó a forjarse. En palabras del presidente, "el licenciado Payambé fue de los que nos ayudó cuando empezábamos… allá cuando empezamos en Tabasco ningún notario quería, y Payambé sí, el papá de Adán. Por eso le tenemos mucho respeto al finado Payambé". Adán Augusto siguió los pasos de su padre. Estudió Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y tiene un posgrado en Derecho Comparado en el Instituto de Derecho Comparado de París y una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Sorbona Nueva París. Su carrera profesional se inició en puestos administrativos locales de Tabasco: en 1992 presidió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y fue subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos de esa entidad hasta 1994.Igual que López Obrador, Adán también empezó su trayectoria política en el PRI, partido que gobernó la nación latinoamericana por más de 70 años. Fue secretario general de ese partido en Tabasco en 2001. Después se integró al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que confundó López Obrador. Sin embargo, su puesto más importante y próximo al presidente llegaría en 2006, cuando López Obrador compitió por primera vez por la presidencia, allí fue su coordinador regional de campaña en el sur y sureste del país. A partir de entonces ocupó cargos cada vez más grandes: diputado local, diputado federal, senador federal, gobernador de Tabasco y, finalmente, secretario de Gobernación, el puesto más importante del país después del presidente. A ese cargo renunció en junio pasado para competir por la candidatura de Morena a la presidencia. Por otro lado, la exdiputada Andrea Chávez asegura que Adán Augusto López le tiene una "inquebrantable lealtad" al mandatario y a su proyecto, conocido como Cuarta Transformación. También sostiene que su lealtad a la militancia morenista es irrefutable. Chávez cuenta que lo conoció cuando era diputado federal en 2019. En aquel momento, dice, el Congreso discutía la reforma energética propuesta por López Obrador, la cual planteaba reducir los costos de la electricidad y disminuir la participación de empresas extranjeras como Iberdrola. También se abordó el tema de la nacionalización del litio. Fue allí cuando Chávez asegura que conoció "el ímpetu transformador" de Adán López. De ese modo, Adán Augusto López le cedió la palabra a López Obrador y este, semanas después, avaló de facto sus intenciones de competir por el máximo cargo del país. ¿Será suficiente su lealtad para llegar a Palacio Nacional? Y de lograrlo, ¿tendrá voz propia o le cederá el discurso a alguien más?

