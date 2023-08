https://sputniknews.lat/20230807/morena-de-cara-al-2024-dividira-al-partido-de-amlo-su-competencia-interna-1142194642.html

Morena de cara al 2024: ¿dividirá al partido de AMLO su competencia interna?

El partido oficialista en México, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se encuentra inmerso en una batalla interna que encabezan cuatro de sus miembros más mediáticos. Los aspirantes son la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; y de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, además del exsenador Ricardo Monreal.Ellos se disputan la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación, la manera en que se designaron sus operaciones para la elección del que será su candidato en los comicios presidenciales de 2024. El proceso, que arrancó a inicios de este junio de 2023, tras un consejo celebrado con las militancias del que es el partido más grande de México actualmente, es el primero en su tipo en el país, uno que por más de 70 años estuvo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política que elegía a su candidato por "dedazo", es decir, según apuntara el dedo del entonces presidente, afirma la politóloga y experta en partidos políticos mexicanos Adriana Báez. Aunque la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) califica al proceso interno de Morena como un "ejercicio sano" dentro de un país que busca fortalecer su democracia, lo cierto es que las famosas corcholatas —como llama López Obrador a los aspirantes— incurren en actos de ilegalidad. Y es que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha intervenido ya en la contienda interna partidista mediante su Comisión de Quejas, la cual ha advertido que las corcholatas podrían incurrir en actos de precampaña antes de que el proceso electoral inicie formalmente.Así, el órgano electoral ordenó a los aspirantes no promover la plataforma de Morena, no hacer promesas electorales y no hacer llamados al voto a un año de distancia de que se celebre la jornada electoral de 2024. Pero mientras el INE lanza advertencias, los aspirantes a las coordinación de la defensa de la 4T salen de gira por todo el territorio del país latinoamericano, presentan propuestas y, también, emiten un fuego amigo contra sus contrincantes. De hecho, recientemente, en una entrevista con el medio mexicano Expansión Política, Marcelo Ebrard señaló que la contienda interna se agudizará y se polarizará. "La contienda de nosotros se va agudizar, se va a polarizar, es lo que yo pensaría, porque siempre sucede al final", sentenció el aspirante. Al respecto, la maestra en políticas públicas y militante de Morena Renata Turrent asegura a Sputnik que el partido no corre riesgo de dividirse a su interior, pues prevalece el pacto de unidad entre los cuadros.De acuerdo con Turrent, México es un país en donde los ciudadanos están altamente politizados y en Morena, asegura, "se desayuna, se come y se cena política", lo cual contribuye a la democratización del grupo político que obtuvo su registro como partido hace menos de una década, lapso en el que también logró posicionarse como estandarte de izquierda y llegar al poder. "No creo que esté polarizada la contienda interna. En general, ahora, el país está muy politizado y en específico Morena, porque sí tiene esa particularidad [...] No creo que haya una polarización, en su mayoría, pero sí existen algunos cuadros en todas las corcholatas que han tenido un tono más confrontativo", acepta. Un proceso diferente Aunque la del 2024 no será la primera contienda presidencial para Morena, lo cierto es que el panorama es distinto que en la ocasión anterior, pues en la elección de 2018, la militancia unió fuerzas para impulsar, apoyar y operar a favor de la que, en aquellos años, era su única carta fuerte para la presidencial: Andrés Manuel López Obrador.Ahora, el camino tiene cuatro bifurcaciones, siendo Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard los rostros que se disputan la delantera, de acuerdo con la más reciente encuesta elaborada por El Financiero, un diario mexicano especializado en negocios y política. La exjefa de gobierno obtuvo 29% de las preferencia, mientras que el excanciller 25%, en esa medición.Al respecto, Renata Turrent apunta que hasta ahora, la aprobación de López Obrador es alta entre la población, una hazaña que no es fácil de lograr tras casi cinco años de Gobierno y el desgaste político que ello implica."Esto es difícil después de haber gobernado, no es lo mismo un partido que entra con un liderazgo como el de López Obrador y el desgaste político que implica ser Gobierno a hacerlo cinco años después, donde ya has gobernado, donde te tocó una pandemia, una crisis mundial y que a pesar de eso la gente muestra apoyo. Llega a las elecciones con mucha mayor fortaleza", afirma. Por su parte, la doctora en ciencia política Adriana Báez indica que Morena es un partido más estructurado y con mayor fortaleza en comparación a hace cinco años, cuando la militancia unió fuerzas para impulsar, apoyar y operar a favor de Andrés Manuel López Obrador. "Morena, hasta ahorita, va bien, no se ha dividido como se esperaba y cuando todo se defina van a cerrar filas", concluye.

